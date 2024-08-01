Инициатива была — ждем хорошую дорогу

В деревне Якейкино — 84 двора. Находится она на самом краю Аликовского округа — через овраг начинается Красночетайский округ, в другую сторону — Ядринский. До райцентра 25 км, столько же — до Ядрина. И, находясь в таком географическом положении, мы вроде как никому не нужны…
В деревне никогда не было магазина, клуба. Посудачить люди собирались в конюшне, и той не стало. Но это бы полбеды — у нас нет нормальной дороги. В прошлом году собрали деньги с каждого двора по 10 тыс. рублей, чтобы сделать нормальную трассу по деревенской улице. Дорожники приехали, насыпали строительный мусор — и все потекло после дождя.
После этого обратились в администрацию округа. Там пообещали, наконец, сделать, как положено, но когда — неизвестно. Раньше на улице трава росла, и на машине можно было как-то проехать до дома. А сейчас улица превратилась в болото, засыпанное землей. Приходится надевать резиновые сапоги.
По дороге из Аликово около деревни есть участок примерно 10 км, тоже не сильно пригодный для движения. Он местами покрыт щебнем, а где-то простая грунтовка. И тут — от поворота от деревни Испуханы до Якейкино — надо бы проложить асфальт. А то много говорят и пишут о том, что люди бегут из села, но ведь далеко не везде, в том числе и у нас, делается все для создания нормальных условий.
Геннадий Скворцов,
деревня Якейкино Аликовского округа
«СЧ» связалась с заместителем начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского округа Николаем Малиновым. Вот как он прокомментировал ситуацию в ответном письме:
«В текущем году в д. Якейкино за счет средств дорожных фондов Чувашской Республики и Аликовского муниципального округа выполнено укрепление грунтовой дороги щебнем из бетонного боя по ул. Овражная протяженностью 570 м. Также в данном населенном пункте выполнены работы по укреплению грунтовой дороги щебнем из бетонного боя по улице Южная протяженностью 300 м в рамках реализации инициативных проектов по линии Министерства сельского хозяйства республики. В сентябре 2024 года будут выполнены работы по укреплению оставшегося грунтового участка по ул. Южная.
По результатам обследования и оценки технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, проведенных в 2019 году, автомобильная дорога общего пользования местного значения «Никольское — Калинино — Большое Ямашево» на всем протяжении признана не соответствующей нормативным требованиям. Деформации подверглись не только верхние конструктивные слои автодороги, но и нижние.
В 2021 году администрация Аликовского района подготовила проектно-сметную документацию на капитальный ремонт автомобильной дороги «Никольское — Калинино — Большое Ямашево» км 0+000-км 11+637, получена положительная государственная экспертиза ПСД. В 2023 году была оформлена заявка в Министерство транспорта Чувашской Республики на включение данного объекта в перечень объектов для реализации с 2024 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно сметной документации в ценах третьего квартала 2021 года стоимость проекта составляет более 554 млн рублей. Но данный объект не вошел в перечень объектов для реализации в 2024 году. Бюджет Аликовского муниципального округа без помощи со стороны государства не сможет реализовать данный проект».