Инициатива была — ждем хорошую дорогу

В деревне Якейкино — 84 двора. Находится она на самом краю Аликовского округа — через овраг начинается Красночетайский округ, в другую сторону — Ядринский. До райцентра 25 км, столько же — до Ядрина. И, находясь в таком географическом положении, мы вроде как никому не нужны…

В деревне никогда не было магазина, клуба. Посудачить люди собирались в конюшне, и той не стало. Но это бы полбеды — у нас нет нормальной дороги. В прошлом году собрали деньги с каждого двора по 10 тыс. рублей, чтобы сделать нормальную трассу по деревенской улице. Дорожники приехали, насыпали строительный мусор — и все потекло после дождя.

После этого обратились в администрацию округа. Там пообещали, наконец, сделать, как положено, но когда — неизвестно. Раньше на улице трава росла, и на машине можно было как-то проехать до дома. А сейчас улица превратилась в болото, засыпанное землей. Приходится надевать резиновые сапоги.

По дороге из Аликово около деревни есть участок примерно 10 км, тоже не сильно пригодный для движения. Он местами покрыт щебнем, а где-то простая грунтовка. И тут — от поворота от деревни Испуханы до Якейкино — надо бы проложить асфальт. А то много говорят и пишут о том, что люди бегут из села, но ведь далеко не везде, в том числе и у нас, делается все для создания нормальных условий.

Геннадий Скворцов,

деревня Якейкино Аликовского округа