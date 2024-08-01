Почему пенсионеры не спят по ночам?

Нынешнее лето оказалось щедрым на теплую солнечную погоду. Кому-то она была в радость, а кому-то наоборот.

Помню, в июле лежу в своей квартире на втором этаже в доме по Эгерскому бульвару, и пытаюсь уснуть — но какое там: где-то вдалеке на улице рев мощных мотоциклов, а во дворе — крики, визги, мат-перемат. Надеюсь про себя — может, разбегутся, не будут же до утра орать и хохотать. Но нет — порой до пяти утра за окном дикий хохот, грязные выкрики. И так почти каждую ночь. Бывало, вызывали жильцы полицию, ненадолго наступала тишина, а на следующую ночь все повторялось. И идут после такого ночного террора люди на работу усталые и невыспавшиеся, а пенсионеры встречают утро с давлением и головной болью.

Почему так получается, дает Господь Бог людям благодать, теплые дни, а они страдают от этого дара? Похоже, пора ужесточить наказание за такие безобразия — ведь от них прямой ущерб здоровью людей. Но проблема, на мой взгляд, глубже — в том она, что не умеют многие молодые парни и девушки с уважением относиться к окружающим, и особенно к пожилым. Мне кажется, мало мы об этом говорим, надо каждодневно напоминать об этих важных вещах, сызмальства, как во многих восточных республиках, воспитывать уважение к тем, кто тебя старше. Показывать, например, по телевидению поучительные инсценировки с участием известных актеров, напоминать об уважении к пожилым в торговых центрах и в общественном транспорте. А иначе, может статься, настолько редким станет уважительное отношение к окружающим, что придется учреждать в стране медали «За доброту», «За милосердие», «За хорошее отношение к людям».

Юрий Капитонов,

город Чебоксары