Полис ОМС. Вопросы и ответы

Обязательное медицинское страхование (ОМС) — это один из видов государственного социального страхования, которое обеспечивает конституционное право на получение бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи при наступлении страхового случая и регулируется государством. Медицинская помощь в системе ОМС предоставляется за счет средств ОМС в объеме и на условиях, соответствующих программам. Существуют базовая программа ОМС, которая действует по всей стране, и территориальные программы — они регулируют возможность получить помощь в определенном регионе.

Полис ОМС — это документ, по которому на всей территории России гражданин может получить бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Именно по данным полиса ОМС медицинская организация выставляет в страховую компанию счет за оказанную гражданину медицинскую помощь. Без полиса ОМС бесплатно оказывается только экстренная (при угрозе жизни пациента) медицинская помощь.

Начиная с 2020 года, в рамках обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС, развивается цифровая трансформация в этой сфере. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — портал Госуслуг) запущены новые сервисы для граждан, застрахованных по ОМС. В связи с расширением функционала портала Госуслуг разберем несколько вопросов, которые могут возникнуть.

Какие виды полисов ОМС действуют на текущее время?

1. Полис ОМС «старого» образца (выданный до 01.01.2011) — вне зависимости от даты окончания действия полиса, социального статуса и места работы застрахованного.

2. Полис ОМС единого образца в форме бумажного бланка (бумажный полис ОМС) или в форме пластиковой карты с электронным носителем (электронный полис ОМС). Бланк полиса ОМС является единым для всех страховых компаний, функционирующих в сфере ОМС.

3. Цифровой полис ОМС в виде штрихового кода (запущен с 01.12.2022).

Полисы ОМС на бланках всех образцов, выданные до запуска цифрового полиса ОМС, являются действительными и бессрочными.

Как оформить полис ОМС новорожденному?

Все новорожденные с 1 декабря 2022 года автоматически вносятся в единый регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС, в соответствии с чем формируется цифровой полис ОМС.

При этом родителям не стоит забывать о том, что обязанность по выбору страховой медицинской организации, в которой их ребенок будет застрахован, за ними сохраняется. Для этого необходимо обратиться в выбранную страховую медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе страховой медицинской организации и включении в единый регистр застрахованных лиц (при себе иметь документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка (при наличии) или оформить заявление через портал Госуслуг (раздел «Подача заявления о выборе страховой медицинской организации»).

Следует обратить внимание, что если в течение 30 дней такой выбор не будет сделан, то страховая медицинская организация будет определена автоматически.

Как выбрать для себя / ребенка медицинскую организацию?

Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по территориально-участковому принципу, гражданин лично или через своего представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением.

Для прикрепления ребенка к медицинской организации необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию с письменным заявлением (при себе иметь документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка (при наличии).

Выбрать медицинскую организацию возможно и посредством портала Госуслуг (раздел «Как прикрепиться к поликлинике»).

Что делать, если на портале Госуслуг не отражается информация о полисе ОМС / прикрепленной медицинской организации?

Для отражения данных полиса ОМС / информации о прикреплении к медицинской организации на портале Госуслуг вам необходимо произвести следующие действия:

• в личном кабинете на портале Госуслуг зайти в раздел «Согласия и доверенности» и отозвать согласие, данное Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, на обработку ваших персональных данных;

• далее в разделе «Документы и данные» выбрать пункт «Здоровье» и повторно запросить данные полиса ОМС.

Обращаем внимание, что поиск данных полиса ОМС на портале Госуслуг может длиться до 5 календарных дней.

В случае отсутствия информации о полисе ОМС / о прикреплении к медицинской организации на портале Госуслуг после отзыва согласия на обработку персональных данных рекомендуем вам обратиться в службу технической поддержки портала Госуслуг (телефон горячей линии: 8-800-100-70-10, для мобильных телефонов: 115).

Сменил место жительства. Обязательно менять страховую медицинскую организацию?

Застрахованные лица имеют право на замену страховой медицинской организации, в которой они ранее были застрахованы, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства (за исключением случаев переезда на новое место жительства в пределах одного субъекта РФ) или прекращения действия договора о финансовом обеспечении ОМС путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию.

В случае изменения места жительства (при переезде за пределы субъекта страхования) и отсутствия по новому месту жительства представительства страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, необходимо выбрать страховую медицинскую организацию путем обращения с письменным заявлением лично либо оформить заявление через портал Госуслуг (раздел «Что делать с полисом ОМС при переезде в другой регион»).

Являюсь сотрудником силовых структур (правоохранительных органов, военнослужащим и пр.). Могу я пользоваться полисом ОМС?

Военнослужащие и приравненные к ним в организации оказания медицинской помощи лица не являются застрахованными лицами и не подлежат ОМС. В случае призыва (поступления) гражданина на военную или приравненную к ней службу на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы действие полиса ОМС приостанавливается.

У граждан, призванных на военную службу, действие полиса ОМС приостанавливается на основании данных, предоставленных Военным комиссариатом в рамках межведомственного взаимодействия. А сотрудники правоохранительных органов обязаны самостоятельно сообщить о необходимости приостановления действия полиса ОМС, а также сдать полис ОМС на материальном носителе (при наличии) или сообщить о его утрате путем подачи заявления о сдаче (утрате) полиса ОМС на материальном носителе или заявления о приостановлении действия полиса ОМС одним из способов, выбранным застрахованным лицом:

• в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд лично или через представителя;

• посредством портала Госуслуг (раздел «Как аннулировать полис ОМС человеку, получившему статус военнослужащего»).

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь на «горячую линию» страховой компании, выдавшей вам полис ОМС:

• АО «Чувашская медицинская страховая компания» — 8-800-201-95-46, (8352) 730-442;

• АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» — 8-800-250-02-26, (8352) 709-875.

Также вы можете обратиться в Контакт-центр по вопросам ОМС на территории Чувашской Республики: 8-800-770-09-55 (выберите «1», если вы застрахованы в АО «СК «Чувашия-Мед», «2» — в АО «Чувашская МСК»), если не знаете свою страховую компанию — дождитесь ответа оператора.

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики