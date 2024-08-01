Своя «подушка безопасности» появилась у чувашских фристайлистов

И рисковать позволит, и смягчит приземление

Воспитанники отделения фристайла спортивной школы олимпийского резерва № 2 испытывали определенные трудности во время межсезонной подготовки в родных стенах. С открытием фристайл-парка, в который входят аэроподушка и канатная дорога, проблема решилась.

И до модернизации тренировочной базы в нашей республике воспитывались титулованные спортсмены, составлявшие серьезную конкуренцию на международной и всероссийской арене. Яркие примеры — серебряный призер чемпионата мира, многократная чемпионка России Лана Прусакова, а также победитель и призер престижных состязаний, в том числе чемпионатов страны, Дмитрий Мулендеев.

Перед нынешним поколением потенциальных звезд фристайла Чувашии открываются новые возможности. Аэроподушка размером 55 на 25 метров позволит юным талантам в подготовительный период к основному сезону выполнять трюки дисциплин «слоуп-стайл» и «биг-эйр» различной степени сложности и приземляться без риска получения травм.

«Аэроподушка имеет необходимое скольжение, а канатная дорога существенно сокращает время подъема. Теперь наши спортсмены смогут вести тренировочный процесс и поддерживать свою физическую форму круглогодично, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — Вырастет качество подготовки атлетов».

Справка «СЧ» Сегодня фристайлом в Чувашии занимаются 70 человек.

Аэроподушка и искусственное покрытие для разгонной трассы к ней были приобретены за счет внебюджетных источников при поддержке председателя комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Буксировочная канатная дорога протяженностью 340 метров закуплена на средства республиканского бюджета.

«Очень важно, чтобы наша молодежь тренировалась на современных объектах в комфортных условиях. Это позволит улучшить качество подготовки к значимым спортивным соревнованиям», — сказал Анатолий Аксаков.

По словам президента Федерации горнолыжного спорта и фристайла Чувашии Валерия Васильева, подобная аэроподушка установлена не более чем в пяти регионах страны. «Благодаря новой аэроподушке мы сможем подготовить боеспособных спортсменов. Важный плюс — теперь мы будем тренироваться дома и нам не нужно выезжать на сборы в другие регионы», — заявил Васильев.

Также в беседе с корреспондентом «СЧ» Валерий Витальевич рассказал о спортсменах, которые в будущем смогут покорить пьедесталы значимых соревнований: «Хороший прошлый сезон провел Дмитрий Салмин, выигравший Спартакиаду учащихся России. Также появляются серьезные задатки у самых юных ребят. Возможно, в скором времени мы услышим имена Елизаветы Никитиной, Екатерины Антоновой, Семена Макарычева и Назара Антонова. Ребята подтягиваются к старшим — нельзя сразу давать им тяжелые нагрузки».