В Шумерлинском политехническом техникуме откроется Центр цифрового образования «IT-куб»

Программа для робота и кибергигиена

На проведение капремонта помещений, предназначенных для работы Центра, правительство Чувашии выделило из резервного фонда 24,9 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение Кабинета министров подписал Глава республики Олег Николаев.

Еще 20,7 миллиона рублей предусмотрены в республиканском бюджете на приобретение для шумерлинского «IТ-куба» необходимого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Центр цифрового образования «IT-куб» создается на базе Шумерлинского политехнического техникума в рамках нацпроекта «Образование» сообщает телеграм-канал «Правительство Чувашии». Работу в Центре планируют организовать по шести направлениям. Это — программирование на Python, программирование роботов, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, программирование на Java, кибергигиена и работа с большими данными.

Также здесь создадут зону коворкинга и шахматную гостиную. Цифровой образовательный центр будет способствовать повышению у студентов и школьников мотивации к изучению компьютерных дисциплин и активному освоению новых технологий.