Чувашию называют краем строителей

Более 20 тысяч специалистов и свыше 3 тысяч строительных организаций формируют сегодня уникальный архитектурный облик нашей республики. Эту цифру Глава Чувашии Олег Николаев привел в своем поздравлении с Днем строителя (свой профессиональный праздник труженики отрасли будут отмечать 11 августа). По словам руководителя региона, строители Чувашии внедряют отечественные технологии и разрабатывают инновационные решения в архитектуре и инженерии, сохраняют историческое наследие, реализуют масштабные проекты в сфере инфраструктуры, жилищного строительства и благоустройства. «Труд чувашских строителей славится на всю страну, и республику не случайно называют краем строителей, — подчеркнул Олег Николаев. — Каждый из нас видит результаты вашей работы: дома, детские сады, школы, больницы… — все это формирует качество жизни и благополучие населения».