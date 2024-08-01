Легендарная эстафета «СЧ» пройдет 7 сентября

Легкоатлетический праздник вновь состоится на стадионе «Олимпийский» и традиционно объединит под своими знаменами любителей бега и профессиональных спортсменов Чувашии. В этом году эстафета пройдет в 86-й раз, это старейшее спортивное соревнование республики.

Накануне состоялось заседание оргкомитета с участием министра спорта Чувашии Василия Петрова, генерального директора — главного редактора газеты Владимира Васильева, а также представителей всех задействованных ведомств и организаций.

«Важно, чтобы эстафета прошла на высоком организационном уровне, подарив участникам и гостям массу положительных эмоций», — сказал Петров. Он также выразил уверенность, что «старты пройдут в конкурентной борьбе и атмосфере дружбы».