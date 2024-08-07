Судьба и Родина едины

Первый поток образовательной программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, осваивает новые знания. К ним приложится и солидный боевой опыт, который имеется за плечами у каждого участника. Военные, бойцы СВО станут эффективными управленцами в самых разных сферах. В числе тех, кто готов служить Родине в новом качестве — наш земляк, полковник Александр Тихонов. Корреспондент «Советской Чувашии» поинтересовался у него, какие люди нужны сейчас России, и каким он видит будущее своей страны.

Наше досье Полковник Александр Михайлович Тихонов — уроженец села Яльчики Чувашской Республики. После получения диплома Казанского артиллерийского университета был назначен командиром взвода 205 бригады в городе Буденновске, затем начальником штаба бригады, начальником артиллерии. В 2018 году окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, стал командиром 291 бригады во Владикавказе. Участвовал в военной операции в Сирии, был ранен. С первых дней СВО на Украине находился на передовой в составе 58 армии. Слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, участник федеральной программы «Время героев». Награжден тремя орденами Мужества, орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Брат за брата

«Военная служба всегда привлекала меня, — поделился мой собеседник. — Дед у меня был фронтовиком, от него я немало слышал о Великой Отечественной войне. И отец на эту тему со мной разговаривал. А наглядным примером стал старший брат Дмитрий, который поступил в Суворовское училище в Ульяновске. Так, постепенно, сложилось понимание, что мы, три брата, будем военными и посвятим жизнь защите Родины».

Дмитрий продолжил профильное образование в Ульяновском военном училище связи. Глядя на брата, Александр стал курсантом Казанского военного артиллерийского училища (хотя год проучился в ЧГУ имени И.Н. Ульянова, на факультете чувашской филологии и культуры). А младший, Владимир, поступил в военное училище в Екатеринбурге. Родители выбор сыновей одобрили. «Так что братья у меня тоже офицеры. Дмитрий сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. В декабре к нему снова присоединится Владимир — сейчас он заканчивает учебу в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге», — рассказал о семье Александр Тихонов.

Разговор с Президентом

В подмосковном Солнечногорске Александру Михайловичу довелось пообщаться с самим Президентом страны, на встрече с участниками программы «Время героев». И он был поражен тем, что Верховный Главнокомандующий при своем огромном объеме работы вникает в судьбы обычных людей, переживает за ребят на передовой. «Это здорово повысило мотивацию и у меня, и у всех участников встречи, — заметил Александр Тихонов. — Президент умеет создать особую атмосферу — чувствуешь себя так, как будто находишься рядом с близким человеком. Теплое очень отношение».

Неожиданно речь зашла о младшем брате. Владимир Путин поинтересовался, где сейчас его тезка, не пожелавший уезжать с фронта. В июне прошлого года глава государства узнал, что все три брата воюют на линии боевого соприкосновения. «Я думаю, вы понимаете мою реакцию, — сказал Путин. — Я посчитал, что хоть один из братьев должен находиться подальше от зоны боевых действий. И сказал начальнику Генштаба: «Забирайте его оттуда». И вдруг он мне докладывает: «Не уезжает». Я говорю: «Как не уезжает?» — «Не хочет. Говорит, брат воюет, и я должен быть здесь». И тогда Президент лично позвонил младшему Тихонову и отдал приказ покинуть территорию СВО.

Время героев

Недавно Александр Тихонов встретился со своим наставником в программе «Время героев», полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Стажировку полковник проходит в аппарате полпреда в Нижнем Новгороде, это позволит определиться с направлением государственной гражданской службы. Александр Тихонов уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в совещании по общественно-политическому развитию региона, побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете, ознакомился с работой приемной главы государства. Общался с молодежью на форуме «iВолга» в Самаре и на открытии окружного проекта «Гвардеец» в Пензе.

Всего в первом потоке образовательной программы — 83 военнослужащих, участников СВО. Более 20% из них представляют регионы Приволжского федерального округа. «Это те люди, которые однозначно всегда будут за свою Родину — и в бою, и в гражданской деятельности», — подчеркнул мой собеседник. Для него самого «Время героев» — это возможность освоить другую сферу и на новом поприще внести вклад в развитие своей страны.

Не думай о секундах свысока

Время предъявляет жесткие вызовы. Сегодня в зоне СВО ребята на передовой. Там тысячи наших земляков — мобилизованных, добровольцев, офицеров. «Это наши герои, близкие мне люди, которые горой стоят друг за друга. Я скучаю по своим боевым братьям, — поделился Александр Тихонов. — Там каждый чувствует плечо товарища. В сражениях всегда переживаешь за другого, как за самого себя. И к Всевышнему чаще обращаешься, благодаришь Бога за каждый прожитый день».

Когда ребята вернутся домой с победой, их опыт боевой службы будет востребован, уверен Александр Тихонов. В том числе благодаря программе «Время героев». У них будет четкое понимание: чтобы страна шла вперед и успешно развивалась, побеждать нужно везде, по всем направлениям. «Я знаю, что Глава Чувашии инициировал подобную программу. Я был в регионах ПФО, там тоже они работают. Дополнительное обучение, образовательная подготовка при вузах и техникумах позволят ориентироваться уже на гражданскую службу», — подчеркнул он.

Говорят, что в боевых условиях, когда приходится рисковать жизнью, человек быстро расстается с иллюзорными понятиями и предельно ясно видит реальность. «Что дает боевой опыт?» — поинтересовалась я. На этот вопрос Александр Михайлович ответил сразу: «В экстремальных ситуациях приходится быстро принимать решения, причем верные решения — от этого зависит и выполнение задач, и сама жизнь. Начинаешь ценить время — оно очень важно. В бою это конкретно так, и эта практика может успешно работать и в мирное время. России сегодня нужны люди действия».

Малая родина рядом

Для тех, кто сегодня отстаивает интересы и безопасность нашей страны, особенно важна поддержка из дома. «На СВО ты кожей ощущаешь, что за тобой огромная Россия», — говорит Александр Тихонов. Родная республика тоже помогает, чем может. «Пришли технологические приборы, необходимые для выполнения боевых задач. Быстро, оперативно, мы даже удивились, — вспоминает он. — В Чувашии понимают, как трудно на передовой».

Малая родина рядом, это чувствует каждый земляк, находящийся в зоне боевых действий. Над блокпостами реет чувашский красно-желтый флаг — значит, там бойцы из наших мест, они его развернули. Волонтеры приезжают прямо на передовую, привозят гуманитарный груз, собранный жителями республики. Особенно трогают душу детские письма. Простые слова, рисунки, видеоролики со стихами и песнями — держа в руках такое послание, воин сразу понимает, что дома его любят и ждут. А еще дети мастерят своими руками сувениры — бойцы носят их с собой.

Немало чувашских специалистов участвует в восстановлении и развитии новых территорий. Под шефством нашей республики — Бердянский район Запорожской области. Там строятся котельные, устанавливаются водонапорные башни, ремонтируются школы. Медики приезжают с консультациями, артисты — с концертами. Налажено и снабжение. «Видел своими глазами: Токмак, Васильевка, Бердянск, Приморск — чувашская продукция в магазинах. Я горжусь своей малой родиной», — говорит Александр Михайлович.

Все понимают друг друга

«Как переносит семья ваши боевые командировки?» — задаю я очередной вопрос. «Моя жена сама офицер войск разведки. Со мной на военной службе еще с курсантских времен. Тоже участник СВО, имеет госнаграды, — отвечает Александр Тихонов. — Конечно, за меня переживает. Я это чувствую, хотя она не говорит. Когда мы в разлуке, я часто ощущаю ее присутствие». В семье растут трое детей. Две дочери учатся в пансионе Минобороны, сын — в школе олимпийского резерва. «Детьми горжусь. Они получат хорошее образование — я приложу к этому все усилия. Мы все друг друга понимаем», — улыбается собеседник.

Растим патриотов

Все чаще сейчас звучит слово «патриотизм». «Надо разъяснять молодежи, что это такое», — считает Александр Михайлович. Когда он был начальником гарнизона, у него действовала целая школа для подчиненных в республиках Кавказа. Полковник и поныне проводит уроки мужества в Центральном округе. Однако патриотизм — удел не только военных. Каждый на своем месте должен полностью отдаваться избранному делу, будь то поле боя, поле пшеницы или заводской цех. «От твоих личных поступков должна быть польза близким, обществу, стране. В этом заключается любовь к Родине», — подчеркивает он.

Патриотизм — понятие многогранное. Он в воспитании детей, в сохранении и передаче традиций, которые заложили предки, в уважении к старшим. И, конечно же, в работе. Любой человек должен быть профессионалом, чтобы его малая родина и великая Россия были сильными в любых обстоятельствах, развивались и крепли.

В молодежи уверен

На форуме «iВолга» в Самаре Александр Тихонов встречался с молодежью, в том числе и из Чувашии. И был впечатлен ее серьезным подходом к жизни. Школьники и студенты задавали вопросы о продвижении общественных проектов, саморазвитии, расширении патриотического движения. «Я увидел в них сильных, идейных, любящих свою Родину людей», — с удовлетворением отмечает кадровый офицер. В Чувашии тоже растет достойная смена — в родных Яльчиках он беседовал с ребятами, они любознательны, устремлены в будущее. Так что в молодежи полковник Тихонов уверен. Именно ей через 10-15 лет предстоит развивать страну, заботиться о ее судьбе.

Однако молодым нужны хорошие учителя. «Я по себе знаю, как это важно, — говорит Александр Михайлович. — Вокруг меня всегда были наставники, профессионалы, с которыми я общаюсь и по сей день. Благодаря им я достиг результатов, к которым стремился, и теперь уже сам веду за собой только начинающих свою службу офицеров. Так создается преемственность».

У России — великое будущее

«Сомнений нет — у моей Родины великое и счастливое будущее. В этом я глубоко убежден, — подытожил наш разговор Александр Тихонов. — И вместе с моими товарищами я ощущаю себя частью этого будущего. Я знаю свое место в строю и иду в ногу к этой цели».