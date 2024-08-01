Указом Главы Чувашии 16 жителей республики отмечены государственными наградами

Заслуженным людям — медали, грамоту и звания

За совершение подвига, мужество, смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждены Николаев Сергей Николаевич — руководитель Чувашского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», педагог дополнительного образования средней школы № 49 с углубленным изучением отдельных предметов имени П.П. Хузангая города Чебоксары, Репкин Артемий Олегович — главный специалист-эксперт Военного комиссариата Чувашской Республики.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Ижеев Сергей Иванович — главный специалист-эксперт организационно-аналитического отдела Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Владимирову Виктору Ивановичу — трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма «Комсомольские овощи», Комсомольский муниципальный округ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Кузьмину Юрию Васильевичу — машинисту сортировки СПК «Рас-свет», Комсомольский муниципальный округ, Чернову Сергею Николаевичу — главному инженеру ОАО «Ядринмолоко»;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Тимофеевой Эльвире Владимировне — заместителю начальника службы информационных и тематических программ телевидения и радиовещания — начальнику отдела радиовещания филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чувашия»;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Иванову Ивану Ивановичу — плотнику дочернего общества с ограниченной ответственностью «Канашстрой» АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3», г. Канаш, Киселёву Александру Николаевичу — главному геологу ООО «Изыскатель», г. Чебоксары, Князевой Ольге Николаевне — руководителю группы отдела комплексного проектирования № 2 АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары, Кудрявцеву Сергею Васильевичу — производителю работ ООО «Верхневолгосантехмонтаж-2», г. Чебоксары, Петрянкину Алексею Валерьевичу — каменщику ООО «Строительное управление № 44», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Зыкову Николаю Николаевичу — учителю Чепкас-Никольской основной общеобразовательной школы Шемуршинского муниципального округа, Кичайкину Ивану Николаевичу — учителю средней общеобразовательной школы № 3 города Алатыря;

«Заслуженный эколог Чувашской Республики» Рахматуллину Миназыму Минегалиевичу — старшему научному сотруднику Государственного природного заповедника «Присурский»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Куляскиной Наталии Владимировне — главному бухгалтеру АО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп», г. Чебоксары.