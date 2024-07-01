Карьера начинается с колледжа

Кластер — специальная площадка, где учат именно тому, что понадобится в профессии. Для этого техникумы, вузы и колледжи объединяются с бизнесом. Таким образом, предприятия получают тех работников, которые им нужны, а выпускники сразу трудоустраиваются. В следующем году в республике откроется новый образовательный кластер «Туризм и сфера услуг» на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа.

Учебное заведение приняло участие в федеральном проекте «Профессионалитет» и выиграло грант по отрасли «Туризм и сфера услуг» на сумму 70 млн рублей. Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы и подготовку специалистов различных отраслей, в том числе новых для республики направлений: «Правоохранительная деятельность» и «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов». Создание образовательного кластера даст возможность достичь нового уровня образования в колледже и гарантировать трудоустройство выпускникам.

«Наша республика уверенно вошла в федеральный проект «Профессионалитет», — считает первый заместитель министра образования Чувашии Антонина Буданцева. — На сегодняшний день на базе наших колледжей, техникумов открыто большое количество разнообразных кластеров, таких как «Машиностроение», «Педагогика», «Клиническая и профилактическая медицина». Сейчас у работодателей есть уникальная возможность погрузиться в сферу среднего профессионального образования, начать плотно взаимодействовать и прийти к взаимовыгодному результату».

На днях состоялось подписание соглашения о партнерстве учреждений среднего профессионального образования и предприятий республики для создания и развития образовательного кластера СПО «Туризм и сфера услуг» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Ядром кластера станет Чебоксарский экономико-технологический колледж. Среди участников также четыре сетевых образовательных учреждения и семь организаций из различных отраслей экономики. За период реализации проекта планируется охватить 17 специальностей сферы услуг.

«Кластер «Туризм и сфера услуг» реализуется также Чебоксарским техникумом технологии питания и коммерции, — говорит Надежда Горшкова, директор ЧЭТК. — Но они делают основной упор на туризм, мы же сделали ставку на сферу услуг».

Справка «СЧ»

На начало 2024 года в рамках программы «Профессионалитет» в Чувашии созданы образовательные кластеры по семи направлениям.