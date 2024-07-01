Выбрать маршрут и влюбиться в Чувашию

Недавно Глава республики дал интервью корреспонденту телеканала «МИР» Камиле Тиловой. Основной его темой стало развитие туризма. Олег Николаев рассказал, зачем в Чувашии планируют создать автокластер, хватает ли у нас гостиничных номеров и какие местные продукты надо обязательно попробовать приехавшему в республику туристу…

Об автотуризме и путешествиях по Волге

«Мы радуемся тому, что из года в год турпоток в Чувашию растет, и в целом по России внутренний туризм развивается, — подчеркнул Глава Чувашии. — В сравнении с прошлым годом туристический поток в республике вырос на 30%, по итогам первого квартала — примерно на 18%. Только по реке у нас в прошлом году прибыло 659 теплоходов и более 91 тысячи туристов. А всего примерно 800 тысяч туристов было в республике в прошлом году. В этом году ожидаем пока только по заключенным договорам примерно 750-760 судозаходов, плюс 100 судозаходов еще. Но я думаю, что это не предел, вполне возможно — будет чуть больше.

Уже третий год подряд мы осуществляем регулярные ежедневные, межрегиональные пассажирские перевозки между Чебоксарами и Казанью, Чебоксарами и Нижним Новгородом. Мы поставили два «Валдая» в прошлом году на маршрут Чебоксары — Казань. Билеты продаем через интернет, в летний период за две недели их купить невозможно. Популярность речного туризма очень высокая, быстрорастущая. И коллеги подключаются — Татарстан, Нижний Новгород. Они создали соответствующие компании и купили большие суда, «метеоры». Мы недавно утвердили соответствующую стратегию. Будем двигаться, развиваться.

Не могу не остановиться на развитии автотуризма. Ввиду того, что трасса М-12 «Восток» проходит через Чувашскую Республику, и у нас есть два съезда, сейчас за 5 часов можно доехать до Чувашии и ознакомиться с очень интересными местами. Планируем создать туристический автокластер, чтобы он стал информационным центром для автотуристов: заехали, отдохнули с пользой. А самое главное — с максимально эффективной маршрутизацией: люди, выбрав нужный маршрут, смогут посмотреть то, что нравится, то, что хочется. Ну и, конечно же, влюбиться в Чувашию».

О хаусботах и пятизвездочных гостиницах

«Туристическая инфраструктура в республике в целом готова, но недостает до желаемого уровня. На начало года у нас примерно 2200 сертифицированных номеров в коллективных средствах размещения. Это маловато, особенно когда в республике проходят масштабные серьезные мероприятия, такие как Всемирные игры национальных видов единоборств. Всего желающих приехать было около 4 тысяч человек, нам пришлось немного ограничить это число. Мы отобрали самых лучших и приняли 2,5 тысяч спортсменов. Задача развития инфраструктуры стоит остро, и хорошо, что по инициативе Президента России создана программа национальных проектов, в которой мы участвуем.

Сейчас у нас в работе 7 модульных объектов — это 235 номеров различного класса. Наши производители начали выпускать хаусботы. Это дома круглогодичного использования на воде. На них можно передвигаться по воде, можно остановиться и отдохнуть. Сейчас, когда мы представили первые экземпляры, заказов очень много. Примечательно, что производить их будут предприятия, которые входят в оборонно-промышленный комплекс… Планируем завершить строительство двух гостиниц класса 5 звезд. Это примерно 290 номеров номерного фонда. Не было у нас до сих пор пятизвездочного фонда, но вот он, наконец, появляется».

О национальном меню для гостей Чувашии

«Если назвать продукты, которые стоит попробовать туристам, это, конечно, шартан — мясной продукт, который держит пальму первенства в области гастрономического сувенира… Потом обязательно надо попить сара: это слово переводится как «пиво», но сара это, как правило, квас домашнего приготовления на основе хмеля и солода. Он утоляет жажду и насыщает, даже ваш коллега из известной телерадиокомпании, побывав в Чувашии и попробовав этот напиток, сказал: «Так это же не что иное, как жидкий хлеб».

Дальше чăкăт — это продукт из творога, такое промежуточное состояние между сырниками и сыром. Но на самом деле это сыр. В чувашском приготовлении он солоноват. Далее шурпе или шурпа, хуплу — пирог, он тоже готовится в печке, хуран кукли — это как вареники. Но их отличие в том, что они делаются из чистого творога и зеленого лука. Это классический хуран кукли, т.е. творог, зеленый лук, соль и тесто, самое простое тесто. Вообще, чувашская кухня отличается тем, что в ней максимальная простота, натуральность, и за счет этого — естественный вкус…»

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От Беларуси до Индии

«Примерно 80 с лишним стран являются партнерами по внешнеэкономической деятельности, — сообщил Олег Николаев в интервью телеканалу «МИР». — В прошлом году экспорт вырос на 25%. Импорт чуть больше — комплектующих больше покупаем у наших дружественных стран. Но при этом экспорт растет. Мы на это нацелены и дальше».

Республика, как и все, пережила шок в 2020 году, когда наши партнеры стали, скажем так, не партнерами, подчеркнул Глава Чувашии. Сейчас мы ориентированы прежде всего на те страны, которые остались с нами. Мы активно двигаемся в сторону, естественно, Азии, Востока, Ирана, Китая (в КНР республика экспортировала 3,5 тыс. тон продукции) и стран нашего бывшего Советского Союза. Если мы с Белоруссией всегда работали очень плотно, то в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Индию все больше и больше заходим.

Квартиры для больших семей

В ближайшее время в стране будет запущено пять новых национальных проектов, в том числе и нацпроект «Семья». В связи с этим Глава Чувашии рассказал, как в республике поддерживают многодетные семьи, и особо отметил — его очень радует, что число таких семей постоянно растет.

«За последние годы сделали много для того, чтобы и дети, и семьи в целом чувствовали себя комфортно, — сообщил Олег Николаев. — В рамках взятых государством обязательств — это предоставление жилья, вопросы обеспечения бесплатным горячим питанием. Сделали очень хороший рывок по жилью, у нас есть норма, семьи с пятью или более детьми обеспечиваются жильем, если они нуждаются».

Процесс, по словам Главы Чувашии, шел поэтапно. В 2021 году в республике ликвидировали очередь для семей с восемью и более детьми. Этих семей было немного, порядка десяти. В 2022 году квартиры получили более 56 семей с 7 и более детьми. А в прошлом году ликвидировали очередь для семей с шестью и более детьми, таких семей было чуть больше 90.