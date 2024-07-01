Чувашия вошла в первую десятку регионов по реализации нацпроектов

Инвестиционный климат — благоприятный

Инвестиционный портфель республики в 2023 году увеличился более чем на 22 млрд рублей. Эти данные были озвучены на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

В сопровождении республиканского Агентства инвестиционного развития находилось 88 проектов на сумму 63,6 млрд рублей с созданием порядка 4 тыс. рабочих мест. При этом рост объема инвестиций в основной капитал к уровню 2022 года составил 13,2% — это 26 место по России. На сегодня реализуются 106 проектов на сумму более 74 млрд рублей с созданием порядка 7 тыс. рабочих мест.

По словам Главы республики, развитию инвестиционной карты региона способствует особая экономическая зона «Новочебоксарск», где уже работает ООО «Звениговский», ожидаются новые резиденты. Завершается создание индустриального парка в Батыревском округе, который может специализироваться на переработке селхозпродукции.

Чувашия улучшила свои позиции в общем рейтинге Индекса административного давления на бизнес среди регионов по версии АНО «Институт экономики роста им. П.А. Столыпина». Если в 2019 году республика была на 44 месте, то по итогам 2023 года заняла второе. В неофициальном рейтинге среди малого и среднего бизнеса — первое. Для закрепления позитивной динамики Олег Николаев поручил внедрить мобильное приложение «Инспектор» для проведения контрольных мероприятий в дистанционном формате.

Глава Чувашии поручил Минэкономразвития республики реализовать комплекс мероприятий по поддержке производственного бизнеса. В частности, обозначена необходимость создания региональной цифровой платформы местных производителей «Чувашия БлагоДарит», увеличения доли представленности продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике, с 66,4% до 66,5%. Следует также довести объем экспорта в 2024 году до не менее 294 млн долларов США — с ростом в 11,4% к уровню 2023 года. В 2023 году внешнеторговый оборот республики достиг 733,9 млн долларов США, увеличившись на 33% в сравнении с 2022 годом.

Цифра В 2023 году темп роста экспорта товаров и услуг Чувашии составил 117,1% — это лучший результат в ПФО.

Глава республики констатировал успехи и в области развития туризма. «Из года в год растет турпоток и, как следствие, наши гостиницы заполнены, потребительский рынок оказывает больше услуг, активизируется малый и средний бизнес. То, что у нас сегодня реализуются уже шесть проектов по созданию модульных гостиниц — это, в том числе, результат активной и серьезной работы в области диверсификации экономики, создания новых компетенций, производственных площадок и сервисов», — сказал Олег Николаев.

Всего в прошлом году Чувашию посетили 800 тыс. человек. Объем туристских услуг, оказанных организациями, составил 1,8 млрд рублей. Объем услуг, оказанных гостиницами, отелями — 2,8 млрд рублей. В рейтинге устойчивого развития туризма Чувашия занимает 6 место в ПФО. В 3,5 раза по отношению к 2020 году вырос турпоток прибывших в Чувашию круизными судами. Утвержден первый межрегиональный национальный маршрут «Великий Волжский путь» в Чувашской Республике.

Олег Николаев также отметил, что в 2023 году республика вошла в первую десятку регионов по реализации нацпроектов, почти на 100% достигнув их целей. «Появились десятки новых объектов здравоохранения, культуры, социальной сферы и спорта. Существенно изменилась ситуация с инфраструктурой, в частности, серьезно поменялась обстановка с теплоснабжением в городах Шумерля и Козловка. Сейчас активно идут работы в городе Алатыре», — сказал руководитель республики.