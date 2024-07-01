В санатории «Чувашия» прошли учения МЧС

В Заволжье на территории санатория «Чувашия» прошли пожарно-тактические учения подразделений МЧС России. По легенде, в актовом зале, расположенном на втором этаже центрального корпуса, произошло возгорание.

Узнав о ЧП, регистратор Татьяна Левина незамедлительно обратилась в службу «01». На место были стянуты подразделения огнеборцев из поселка Сосновка, городов Чебоксары и Новочебоксарск.

Более 200 отдыхающих успели покинуть здание самостоятельно, семь человек оказались в опасности. В ходе «операции» спасатели вывели из огня пятерых. Оставшихся (они находились на верхнем этаже) спустили по выдвижной пожарной автолестнице. Всех пострадавших в санатории эвакуировали с помощью звеньев ГДЗС.

От МЧС России было задействовано 10 единиц техники и 32 специалиста. Также в ходе учений отработан сбор воды из Волги с помощью специальной машины тяжелого класса, которая совмещает в себе автоцистерну, насосную станцию и рукавный автомобиль.

«В первый же день приезжающие к нам гости знакомятся с инструктажем противопожарной безопасности. Мы их информируем, показываем основные аварийные выходы. В нашем штате есть специалист, который каждые полгода проводит занятия с сотрудниками», — рассказал генеральный директор АО «Санаторий «Чувашия» Геннадий Васильев.

Представители МЧС напоминают, что во время пожара категорически запрещается использовать лифты. И еще одно правило: в любой ситуации, будь то ДТП, пожары, наводнения, самое главное — спасение людей.

«Тренировки на объектах с массовым пребыванием людей проводятся ежегодно. В первую очередь они направлены на то, чтобы обучить отдыхающих правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Важно знать, как быстро эвакуироваться, чтобы спасти себя и близких», — прокомментировал начальник пожарной части № 9 поселка Сосновка Александр Трифонов.

В заволжских учениях были задействованы все службы жизнеобеспечения — сработали грамотно, с поставленными задачами справились. Оценка руководства Главного управления МЧС по Чувашской Республике — «удовлетворительно».

Светлана Ильина