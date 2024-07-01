А про бензин забыл

Сдав машину в автосервис, ожидаешь получить ее обратно в полном порядке. Но вот с двумя автовладельцами произошло обратное — их «железных коней» даже не восстановить.

Мужчина занимался обслуживанием легковых машин, арендуя помещение в поселке Кугеси Чебоксарского округа. До поры до времени все шло хорошо, пока зимой прошлого года не случилось непоправимое. Ремонтируя автомобиль «Ford Mondeo», мастер снял топливный бак, не убедившись в том, что он пуст. В итоге на горячую поверхность металлической печи пролился бензин, начался пожар.

Помимо «Ford Mondeo» в гараже стояла еще одна машина. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. От огня пострадало и здание автосервиса. Общий ущерб превысил 1,1 млн рублей. Автомастеру предъявлено обвинение в уничтожении и повреждении чужого имущества. В ходе расследования он частично возместил ущерб. Прокуратура направила уголовное дело в суд.