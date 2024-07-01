Нам будет очень тебя не хватать, Алена…

«Она была настоящим профессионалом своего дела, и при этом — открытым и добрым человеком». «Таких оптимистов никогда не встречал — как бы не было трудно, всегда улыбается, шутит». «Можно было позвонить ей в ночи и быть уверенным — она выслушает и поможет». Так говорили люди, пришедшие вчера проститься с журналистом Аленой Оленовой. Ритуальный зал не мог вместить всех друзей, коллег и знакомых, провожавших ее в последний путь. А до этого были десятки прощальных постов в соцсетях от тех, кто знал и любил нашу Алену.

Урожденная сибирячка (на свет Алена появилась в июле 1958 года в городе Петров-Забайкальский Читинской области) стала своей, знакомой и родной для многих жителей республики. Одни знали Алену по ярким статьям в «Советской Чувашии» — главной газете ее жизни, в которой она проработала в общей сложности почти 15 лет. Другие — по авторским программам на ГТРК «Чувашия», собиравшим у экранов сотни зрителей. А третьим посчастливилось работать вместе с этим замечательным человеком. Наград у Алены Дмитриевны было немало, хороших и разных — от заслуженного работника культуры Чувашии до отличника здравоохранения РФ. Но не они были главным ее поводом для гордости. Как ребенок она радовалась интересному собеседнику, у которого брала интервью, новому увлекательному сюжету: «Прикинь, какую классную тему нашла», — делилась она с коллегами-журналистами «СЧ». И также от души радовалась медицинским успехам дочки, красивой картине, написанной внуком — студентом худчилища, собственноручно связанным свитером… Человек удивительного оптимизма и жизнелюбия — казалось, кому, как не ей, жить долго, ярко и счастливо.

А еще для многих своих коллег и друзей Алена была настоящей скорой помощью. Тяжело заболел ребенок, мама, сестра, муж, жена — и опечаленные родственники шли к ней посоветоваться по медицинским вопросам. В ответ Алена хватала телефон, звонила знакомым докторам, просила принять, посмотреть больного, помочь с лекарствами и потом ободряла грустного родственника: «Не переживай, сейчас твой вопрос решим!» И действительно решала, и сколько людей благодарили ее потом за спасенное здоровье, и даже жизнь близкого человека.

Жаль, что о себе, как это часто бывает с хорошими людьми, она заботилась мало. Но даже в самое тяжелое время, когда болезнь уже подступила вплотную, Алена не теряла своего знаменитого оптимизма и чувства юмора, делясь в общем чате «СЧ» забавными моментами своей больничной и домашней жизни. Честно говоря, в редакции до самого последнего момента верили — несмотря ни на что, она справится, вернется в «СЧ», придет на планерку и скажет: «Ребята, я тут такую классную тему нашла!»

Но, увы, болезнь оказалась сильнее. Так жаль. Нам будет очень-очень тебя не хватать, Алена…

Коллектив редакции газеты «Советская Чувашия»