Гуманитарии в Чувашском госуниверситете: люди, создающие смыслы

Существует миф, что гуманитарное образование меньше пользуется спросом, чем техническое. На самом деле, это утверждение ошибочно. Потому что гуманитарные дисциплины участвуют в формировании картины мира, критического мышления и лидерских навыков.

К гуманитарным относят несколько направлений.

Филологи/журналисты

В Чувашском госуниверситете их готовит факультет русской и чувашской филологии и журналистики. Здесь три основных направления: «Журналистика», «Филология», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». В этом году факультету выделено 58 бюджетных мест. На факультете есть уникальная аудитория — этноцентр «Наследие», где в игровой форме знакомят с историей чувашского народа, языком, традициями и интересными местами. За год в нем на экскурсии бывают более 5 тысяч человек.

Выбираете педагогическое образование с двумя профилями подготовки — по окончании можно работать преподавателем и русского, и английского языков. Журналисты и филологи работают в СМИ, органах власти, учреждениях образования, науки и культуры, в сфере интернет-технологий и в рекламе. Большая часть ведущих на местных радио и телеканалах — выпускники факультета, ряд из них трудятся и в федеральных СМИ.

Историки/географы

На историко-географическом факультете ЧувГУ историки занимаются исследованием документов, предметов, мест, имеющих отношение к прошлому, чтобы лучше понимать настоящее. Благодаря научным исследованиям уроженца Чувашии, историка, профессора Василия Димитриевича Димитриева, датой основания города Чебоксары считается 1469 год.

Студенты профилей «Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география», «Общая география» в будущем могут быть географами, синоптиками, метеорологами, геофизиками, гидрологами, инженерами по охране окружающей среды, ландшафтными архитекторами. Профиль «Природопользование» готовит океанологов, геофизиков, экспертов-экологов. Профиль «Технология и организация внутреннего туризма и турагентской деятельности» — это кадры для индустрии гостеприимства и туризма. А всего абитуриентов ждут 152 бюджетных места в бакалавриате. На факультете 3 музея и несколько тематических студенческих сообществ.

Юристы

Мода на юридическое образование не закончится, поскольку возникают новые нормы права. На юридическом факультете ЧувГУ готовят специалистов по гражданскому, уголовному и государственному праву. Работать можно в любой области — от госструктур и адвокатуры до бизнеса.

Необычные аудитории факультета радуют студентов. Зал судебных заседаний — копия настоящего, есть криминалистическая лаборатория и виртуальный зал суда, для закрепления теории и получения практических навыков студенты занимаются в Юридической клинике и в Школе молодого адвоката. На факультете учат работать с цифровыми данными и онлайн сервисами.

В 2024 году факультет подготовил 22 бюджетных места для поступающих на первый курс. А еще на факультете ждут ребят, которые решили получать среднее профессиональное образование в области юриспруденции — 150 мест.

Переводчики/лингвисты

Факультет иностранных языков молодой, но очень современный. Учат и классическим романским языкам, и китайскому. Можно работать переводчиком, преподавателем, лингвистом, репетитором.

Всего в ЧувГУ 15 факультетов + Высшая инженерная школа (про технические направления читайте в материале за июнь), есть из чего выбрать. А еще в 2024 году стартовал набор в Военный учебный центр университета: юноши, проходящие обучение в бакалавриате и специалитете, смогут получить здесь военную специальность «сержант запаса» или «солдат запаса».

Современные общежития для иногородних студентов, санаторий-профилакторий и университетская клиника, спортивные площадки и собственный бассейн, Дворец культуры — в вузе хорошая образовательная и внеучебная атмосфера для студентов, стипендии до 20 тысяч рублей.

Информация обо всех направлениях подготовки — на сайте abiturient.chuvsu.ru.

Выбирайте профессию мечты и приезжайте учиться в Чувашский госуниверситет! Будет интересно. До встречи!

Татьяна Петрова

Награждение 100 лучших выпускников вузов города Чебоксары в 2024 году. Фото Валерии Чараевой

Лиц. № 2276 от 19.07.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки