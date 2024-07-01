Почему дети не боятся высоты?

Лето выдалось жаркое. В многоэтажках настежь распахнулись рамы. Обеспечивая приток свежего воздуха в квартиру, не спускайте глаз со своего малыша.

В Чебоксарах годовалый ребенок упал с третьего этажа. Несчастье случилось 4 июля около часа дня в доме по проспекту Тракторостроителей. Мать ненадолго вышла в другую комнату, но этого времени хватило, чтобы любознательный ребенок оказался на подоконнике у открытого окна… Малыш с травмами в больнице. Следственное управление Следственного комитета РФ по Чувашии устанавливает обстоятельства происшествия.

По словам медиков, в результате падений из окон дети получают тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы, повреждения внутренних органов, центральной нервной системы. В дальнейшем требуются реанимационные мероприятия и длительная реабилитация. Не говоря уже о том, что ребенок может просто погибнуть на месте или в машине скорой помощи.

«Дети не рождаются со страхом высоты, пространственное восприятие у них начинает формироваться ближе к четырем-пяти годам», — говорит врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ЛФК и спортивной медицины Татьяна Моисеева. И предлагает придерживаться правил, которые обезопасят жилище.

Ответственность за детей целиком лежит на взрослых. К слову, случаи выпадения малолетних из окон в отсутствие опеки родителей подпадают по действие статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание за данное преступление — год лишения свободы.