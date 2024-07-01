Умная камера МТС помогла предотвратить пожар в алатырских лесах

Цифровая экосистема МТС сообщает об успешной отработке умной видеокамерой сигнала о возгорании в рамках системы дистанционного мониторинга в лесном массиве Алатырского лесничества. Система в автоматическом режиме распознала дым и передала оперативное сообщение в диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В Чувашской Республике работает система дистанционного мониторинга «Лесохранитель». В нее интегрированы пять умных видеокамер МТС. Они установлены на антенно-мачтовых сооружениях, дистанционно следят за безопасностью лесов и позволяют оперативно обнаруживать даже небольшие задымления, а также распознавать их тип. Поворотные видеокамеры имеют круговой обзор и специализированное программное обеспечение для раннего обнаружения пожаров.

Цифровые технологии позволяют одному специалисту удаленно следить за большими лесными территориями, а в случае обнаружения пожара – точно определять его координаты и площадь возгорания, чтобы быстро направить на место группу для тушения огня. Так произошло и на территории Безднинского участкового лесничества Алатырского лесничества. Умная видеокамера МТС распознала возгорание и подала сигнал диспетчеру с координатами места. Туда были направлены работники КУ «Лесная охрана» и БУ «Алатырское лесничество» с пожарной автоцистерной. Возгорание вовремя потушено.

«Всего с начала особого пожароопасного сезона в Чувашии произошло 10 возгораний в лесах, из которых 8, включая это, возникли по причине удара молнии в дерево. Один пожар начался из-за перехода огня с земель иных категорий, а еще один – из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом. Система дистанционного мониторинга позволяет в режиме онлайн выявлять очаги возгорания и оперативно направлять на их тушение необходимые силы и средства», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

«Умные технологии МТС уже второй год обеспечивают безопасность лесов Чувашии. Умные видеокамеры хорошо зарекомендовали себя и позволяют одновременно следить за происходящим из одной точки – диспетчерской службы, при этом они в разы повышают пожарную безопасность в регионе и позволяют накрыть цифровым наблюдением большую площадь лесного массива», – прокомментировал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.