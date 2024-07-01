Глину убрали, потопа не будет

На Московской набережной в Чебоксарах завершилась уборка дождеприемных лотков. Водоотводная конструкция была заполнена глиной, сошедшей со склона во время сильного ливня месяц назад, в ночь с 9 на 10 июня. Работы находились на контроле главы города Чебоксары Владимира Доброхотова. Градоначальник поручил подключить специалистов и технику муниципальных предприятий. В случае повторного мощного дождя лотки не смогли бы выполнить функцию водоотведения и уберечь набережную от подтопления. Как сообщают в пресс-службе администрации города Чебоксары, АО «Инженерная защита» было очищено 260 метров лотков в районе Афанасьевского пляжа, вывезено около 160 т глины и грунта.

Фото gcheb.cap.ru