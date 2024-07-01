Спасала людей, ходила в разведку

Наручные часы, медаль в честь 50-летия ВЛКСМ, авторучка, негатив с автопортретом, фотография и поздравительный адрес в футляре — коллекцию личных вещей уроженки Самарской губернии Марии Поповой представляет Чувашский национальный музей. Считается, что именно эта женщина стала прообразом Анки-пулеметчицы в фильме «Чапаев» 1937 года.

Историей Марии Андреевны, участницы двух войн — Гражданской и Второй мировой, музей продолжает свой научно-просветительский марафон «Про войну и про Победу», стартовавший месяц назад. Напомним, мероприятие посвящено предстоящему 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. До 9 Мая 2025 года раз в две недели музей рассказывает на своих официальных сайтах и страничках в соцсетях о военных героях, опираясь на фондовую коллекцию. На основе представленного материала будет выпущена книга-альбом.

Организаторы марафона уже поведали историю старшего сержанта Якима Алякина, который в годы войны служил сначала на Западном, Сталинградском, а затем и третьем Украинском фронтах. В 1961 году он передал музею свои фотографии военных лет, гимнастерку, ремень, погоны, пилотку, а также вещи, в которых работал в мирное время на Шумерлинском мебельном комбинате.

В этот раз «хранители» решили раскрыть тему женского героизма. В годы Гражданской войны Мария Попова служила в легендарной 25-й «чапаевской» дивизии на разных должностях: была помощницей полкового лекаря, заместителем командира взвода, выполняла задания конной разведки. По словам музейщиков, в знаменитой каппелевской «психической» атаке именно она оказалась за пулеметом. Была ранена, награждена орденом Боевого Красного Знамени. Мария Андреевна окончила юридический факультет МГУ, работала вместе с Александрой Коллонтай в Швеции, продолжила дипломатическую карьеру в довоенной Германии. В 1942-м ее снова призвали на фронт. Умерла Попова 43 года назад в глубокой старости…

А в столице Чувашии Мария Андреевна впервые побывала в 1955-м. В 1970-м лично передала в фонд республиканского краеведческого музея (с 1993 года — Чувашский национальный музей) предметы, о которых было упомянуто выше. Они описаны под учетным номером ЧКМ 11093 в акте приемки-сдачи. В комплекте значится всего шесть единиц хранения, но каждая из них стала ценным экспонатом как для Музея В.И. Чапаева, так и всего историко-культурного наследия Чувашии, отмечают в ЧНМ.

Фото из телеграм-канала Чувашского национального музея