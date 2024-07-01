Новинки для пассажиров

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, 16 из 20 троллейбусов на малом ходу, приобретенных за счет средств от ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации», были доставлены в Чувашское транспортное управление. Остальные поставят в ближайшее время. Все 20 машин задействуют по маршрутам №№ 52, 53, 54 и 55 в Новочебоксарске. Руководитель Минтранса Максим Петров отметил, что троллейбусы марки «Горожанин» сейчас проходят приемку и проверку специалистами завода-изготовителя. После этого они будут переданы в транспортное управление и только потом выйдут в рейс.
Опубликовано: 8 июля 2024 г.
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