Новинки для пассажиров

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, 16 из 20 троллейбусов на малом ходу, приобретенных за счет средств от ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации», были доставлены в Чувашское транспортное управление. Остальные поставят в ближайшее время. Все 20 машин задействуют по маршрутам №№ 52, 53, 54 и 55 в Новочебоксарске. Руководитель Минтранса Максим Петров отметил, что троллейбусы марки «Горожанин» сейчас проходят приемку и проверку специалистами завода-изготовителя. После этого они будут переданы в транспортное управление и только потом выйдут в рейс.