Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Международным днем кооперативов

Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации!

Поздравляю вас с Международным днем кооперативов!

Предприятия и организации потребительской кооперации Чувашии были и остаются неотъемлемой частью сельских территорий. Вы обеспечиваете жителей даже отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости, поставляете в сельские магазины качественную продукцию, в том числе собственного производства.

Проект по централизации школьного питания, в котором Чувашпотребсоюз принимает активное участие, стал примером для других регионов по улучшению качества детского питания и поддержки местных сельхозтоваропроизводителей.

В потребительской кооперации много трудовых династий, которые являются образцом сохранения семейных традиций, преданности любимому делу. Более двух десятков лет кооператоры республики находятся на лидирующих позициях среди региональных потребсоюзов системы Центросоюза России. Отрадно, что в этом году Чувашия станет площадкой для проведения международного форума потребительской кооперации, это позволит не только поделиться лучшими практиками с партнерами из разных стран, но и получить новый опыт и знания.

Выражаю благодарность всем, кто посвятил себя кооперации! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успешной плодотворной работы на благо Чувашской Республики!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев