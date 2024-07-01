От пельменей до клубники

В Яльчикском округе Чувашии появилась первая фермерская ягодная плантация. Этой отраслью решил заняться Александр Викторов.

На фермерской стезе Александр не новичок. Занимался бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, но пять лет назад решил взяться за дело более основательно. Буквально на руинах заброшенного кормоцеха от разорившегося местного сельхозпредприятия он построил убойный цех производственной мощностью 1,5 тонны в сутки. Дело это на селе весьма прибыльное и нужное, да если еще и наладить выпуск продукции. Что и сделал Александр — здесь ежедневно выпускается от 150 до 500 кг полуфабрикатов — пельменей, котлет, бифштексов, купат и копченой продукции. Приобрести товары можно в магазине рядом с цехом, а также в Чебоксарах, Канаше. Цех сыграл и благоприятную социальную роль, предоставив рабочие места для восьми сотрудников: на полуфабрикатах — шесть человек, в убойном цехе — двое.

Фермер постоянно следит за рыночной конъюнктурой и изменениями в господдержке сельского предпринимательства. Узнал он и о новых грантах на развитие ягодоводства. В частности, по «Перспективе» можно получить до 10 миллионов рублей на плантацию с туннельными теплицами, до 5 миллионов — на выращивание культуры в открытом грунте. Также господдержку можно получить по гранту «Агростартап» для начинающих фермеров. Фермер решил воспользоваться этим, став претендентом на господдержку ягодоводства. Он посадил первый гектар клубники садовой сорта «Фриго Мурано», установил капельный полив. «Пока рано говорить о выгодности предприятия, но если оно покажет, что на ягодах можно работать и зарабатывать, уверен, и другие предприниматели из округа подтянутся», — говорит Александр. Хотя дело это трудоемкое, требующее немало людских ресурсов. По словам фермера, на новое направление ему потребуется порядка 20 работников, которых он уже начал искать. Реализовывать продукцию намеревается через сеть собственных магазинов. А для ее хранения имеется в нужном объеме холодильное оборудование.

В хозяйстве Викторова недавно побывал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Как сообщил глава министерства, ягодоводство является перспективным агровектором для региона. Сейчас разрабатывается стратегия развития агропромышленного комплекса на 2025-2030 годы. И одним из приоритетных направлений как раз рассматривается ягодоводство. «В стране ягод не хватает — 75% завозится из-за рубежа. И хорошо, что в Яльчикском округе один из фермеров решил заняться этим направлением», — отметил Артамонов.

Фермер Александр Викторов выслушал советы министра сельского хозяйства Сергея Артамонова и главы округа Леонарда Левого. Ведь эта ягодная плантация в округе — первая. Фото cap.ru