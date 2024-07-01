Получить и потратить за полгода

Прочитала в «СЧ» информацию о том, что в Чувашии многодетные семьи могут теперь получить выплату взамен земельного участка. В очередь на участок наша семья записалась в прошлом году, землю нам пока не выделили. Можем ли мы, несмотря на это, получить выплату?

Ирина Максимова, город Чебоксары

Дожидаться выделения конкретного земельного участка нет необходимости, сообщили в Минтруда Чувашии. Законодательством выдача сертификата предусмотрена многодетной семье, если один из совершеннолетних членов данной семьи состоит на учете в органах местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Для получения сертификата надо подать заявление в администрацию своего муниципалитета. А затем семье выдадут документ на выплату в отделе социальной защиты по месту жительства. Направить выплату можно на строительство или покупку жилья, на приобретение земельного участка под жилищное строительство или на погашение ипотеки. Сделать это нужно в течение полугода со дня получения сертификата.

В тему По итогам первого полугодия сертификат для получения единовременной денежной выплаты в Чувашии выдан 472 семьям. Среди них — и семья Сапожниковых из Чебоксар (на снимке). 276 семей уже направили сертификат на решение своих жилищных вопросов, общая потраченная ими сумма выплат составила 68,4 млн рублей.

Фото cap.ru