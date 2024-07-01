ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Программа развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, или «школа губернаторов», — это лишь один из элементов широкой, общенациональной системы отбора и подготовки кадров. Она действует по всем направлениям и охватывает людей разных возрастов — от «Движения первых» и «Большой перемены» до сети круглогодичных образовательных центров и конкурсов, таких как «Лидеры России» и других проектов в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Эту разветвленную, но единую систему будем и дальше развивать, повышать ее доступность. Уже в ноябре прошлого года стартовала программа развития муниципального управленческого резерва — так называемая школа мэров. А с 1 марта текущего года, как было намечено в Послании, запущена еще одна новая образовательная программа — «Время героев», для участников и ветеранов специальной военной операции».