В ледовом дворце «Чебоксары Арена» откроется выставка работ знаменитых чувашских художников

Искусство поддержит матросов

Экспозиция из двух десятков произведений знаменитых чувашских художников развернется сегодня на площадке ледового дворца «Чебоксары Арена», где проходит Чебоксарский экономический форум. Выставка под названием «Устойчивое развитие Чувашии глазами художников» посвящена знаковым местам родного края, людям и событиям республики.

Организовало вернисаж общество «Мастерские «Художественный фонд» совместно с Чувашским государственным художественным музеем. В коллекции представлены работы заслуженных художников России Александра Федосеева и Валерия Ржевского, который также является заслуженным архитектором страны и академиком Российской академии художеств, члена-корреспондента РАХ Александра Федорова и других.

«Живописцы красочно, эмоционально и трогательно передают красоту окружающей природы, становление городов и их постепенное преображение и, самое главное, неутомимый труд жителей чувашской земли на благо родного края!» — рассказали об экспозиции в Минкультуры Чувашии.

Как сообщил корреспонденту «СЧ» руководитель Художественного фонда Владимир Мудров, на произведения, представленные на выставке, в дальнейшем объявят аукцион. А все вырученные средства от продажи направят в поддержку наших земляков, которые служат на ракетном катере «Чувашия» Балтийского флота и задействованы в спецоперации.

К слову, фонд давно дружит с военным кораблем и даже начал создавать при дивизионном Доме культуры в Калининграде небольшую художественную галерею. В укреплении шефских связей с катером нашим художникам помогает бывший мэр Калининграда, а ныне сенатор России Александр Ярошук. Кстати, презентационная выставка в поддержку военнослужащих подшефного катера на нынешнем экономическом форуме — уже вторая по счету, первая проводилась во время Международного балетного фестиваля в Чувашии.

После дождя. 2005. Федоров Николай Владимирович.