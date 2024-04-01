Автор «Спартака» в чебоксарской фотолаборатории

История, запечатленная на фотопленке

Музейный комплекс, посвященный фотокорреспондентам республики, принял особенных гостей. Писатели, музыканты, фотохудожники, работники музеев прониклись чарующим искусством газетной и журнальной фотографии, историями их героев и вспомнили некоторые интересные факты из прошлого Чувашии.

Музейный комплекс, расположенный в Доме печати, в очередной раз посетила и Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела. Светлана Анатольевна неоднократно отмечала заслуги фотографов от журналистики. «В работах фотокорреспондентов — летопись нашей республики», — уверена министр.

Творческие люди по-разному реагировали на увиденное в музее. Одни удивлялись диковинным фотоаппаратам и фотооборудованию, многие из них, кстати, до сих пор в рабочем состоянии. Другие с восторгом не могли оторвать глаз от фотошедевров. Некоторые снимки подвешены здесь так, словно только что из проявки.

Но музей хранит память не только о фотокорреспондентах и их работах. Здесь можно многое узнать и об истории Чувашии. Так, благодаря наблюдательности дирижера и художественного руководителя Чувашской государственной академической симфонической капеллы Мориса Яклашкина вспомнился приезд Арама Хачатуряна в столицу республики в 1967 году.

Великого дирижера и композитора, автора балета «Спартак» и известного всем музыкального произведения «Танец с саблями» в Чебоксарах запечатлел Валентин Шемаров. Этот мастер оставил заметный след в деле журналистики и фотографии. Читателям нашей газеты старшего поколения хорошо знакомо его имя. В «Советской Чувашии» он проработал почти 20 лет, создал настоящую фотолетопись республики. Так вот, именно фотопортрет Арама Хачатуряна, сделанный Шемаровым, привлек внимание Яклашкина, чем и была вызвана дальнейшая ремарка экскурсовода, уточняющая факт знаменательного визита известного дирижера и композитора. Сам портрет, кстати, не сразу бросается в глаза.

И таких вот историй, хранящихся в бывшей фотолаборатории, в которой расположен музейный комплекс, наберется на отдельную книгу. И слушать их одно удовольствие. Хранитель и один из основателей музея, фотокорреспондент издательского дома «Хыпар» Сергей Журавлев, который выступает и в роли экскурсовода, помимо прочих талантов обладает удивительным даром рассказчика. Поэтому его экскурсии оставляют неизгладимые впечатления. И в этот раз посетители в лице деятелей искусства буквально находились под гипнозом Сергея Журавлева.

…Но, главное, конечно же, экспонаты музея — от самых первых фотоаппаратов до удивительных фотографий. Надо сказать, что он насчитывает около десяти тысяч уникальных предметов. Гордостью музея, несомненно, являются герои фотопортретов и фотожурналистики. О них Сергей Витальевич рассказывает с особой теплотой. Например, о братьях Костиных. «В творчестве братьев Костиных отображены вещи, входившие в жизнь республики в 20-30 годы прошлого века. Это уникально. Фотоработы братьев Костиных были заново открыты при организации этого музея», — поделился своим мнением ученый-филолог и общественный деятель Атнер Хузангай.

Музейный комплекс включает в себя камерные музеи фотокорреспондентов и полиграфии. И как говорит Сергей Журавлев: «Сегодня мы здесь сохранили вчера для завтра».