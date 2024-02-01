Иван Снигирев: «Соткилава рассказывал мне, как гостил у Паваротти»

Тенора из Чувашии хорошо знают в России и за рубежом

Марийская земля издревле зовется кладовой мифов, преданий и легенд. Самая популярная из них — о князе Акпарсе, который с помощью игры на гуслях мог остановить вражеское войско и отвлечь внимание противника. Заслуженный артист Чувашии Иван Снигирев, чье детство прошло в деревне Большой Карлыган Мари-Турекского района Республики Марий Эл, гуслями не владеет, но его голос творит настоящие чудеса.

На сегодняшний день в репертуаре певца все ведущие партии тенорового репертуара. Он поет Германа («Пиковая дама») и Альфреда («Травиата»), Хозе («Кармен») и Неморино («Любовный напиток»), Ленского («Евгений Онегин») и Каварадосси («Флория Тоска»). Дважды гастролировал в Великобритании с труппой Академического театра оперы и балета Республики Коми. Вот уже девять лет подряд летает в Поднебесную, где дает новогодние концерты с Липецким симфоническим оркестром и даже разучил несколько песен на китайском языке. Стажировался в Московской консерватории у народного артиста СССР Зураба Соткилавы, который помимо профессиональных советов рассказывал много интересных случаев из личной жизни. Например, о том, как Лучано Паваротти угощал его вином на собственной вилле. «Зураб Лаврентьевич оказался настолько доступным, открытым к общению человеком, что уже на первом занятии возникло ощущение, будто я знаком с ним с самого рождения», — говорит солист.

Но местом силы для Ивана Снигирева всегда был Чувашский театр оперы и балета, и не только потому, что ему отдано два десятка лет. Именно там, в просторном зале с мягкими креслами и роскошной люстрой, состоялась его первая встреча со сценой. «В тот вечер показывали «Риголетто», — делится воспоминаниями Иван Витальевич. — Симфонический оркестр в яме, дирижер с настоящей палочкой, масштабные декорации, костюмы и свет… Я, на тот момент обычный деревенский парень из глубинки, чья мама трудилась простым поваром, а музыкальные впечатления ограничивались баяном и балалайкой, такого никогда не видел. И уж тем более не мечтал о том, что через несколько лет спою в этом спектакле партию Герцога».

Наблюдая за тем, с какой легкостью певец берет высокие ноты и осваивает развернутые оперные полотна как лирического, так и драматического плана, трудно поверить, что когда-то Иван Снигирев даже не задумывался о профессии артиста. В Карлыганской общеобразовательной школе, где он окончил девять классов, ребята учились по двум направлениям, эстетическому и спортивному. Как и все мальчишки, Ваня выбрал второе. Увлекался хоккеем и футболом, волейболом и вольной борьбой. Он и сейчас за здоровый образ жизни, каждое лето берет с собой палатку и отправляется с семьей на волжские острова, где купается, рыбачит и катается на лодке. А поскольку отец, военный офицер со стажем, преподавал физкультуру, решил пойти по его стопам и сдал вступительные экзамены в Оршанский многопрофильный колледж на учителя начальных классов.

Жилось в Оршанке интересно и весело. Ваня быстро сдружился с однокурсниками, в числе которых была и будущая супруга певца Ольга, поступившая на учителя рисования. Вместе они часто ездили в Козьмодемьянск на Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора «Бендериада», участвовали в «Студенческих веснах» и «КВН». Так что юноша и сам не заметил, как влюбился в творчество. А квалификация «Учитель музыки», присвоенная в дополнение к основной специальности, повернула его судьбу в нужное русло и привела в Чувашский педагогический университет имени И.Я. Яковлева в класс народного артиста России и Чувашии Петра Заломнова.

«Симфонический оркестр в яме, дирижер, масштабные декорации, костюмы и свет… — вспоминает о первом знакомстве с театром Иван Снигирев. — Я, обычный деревенский парень, такого никогда не видел. И уж тем более не мечтал о том, что через несколько лет спою в этом спектакле партию Герцога».

В театре же наставником солиста стал народный артист России и Чувашии Анатолий Канюка, у которого Иван Снигирев до сих пор берет уроки вокала. «Несмотря на то, что я пришел на прослушивание перед самым отпуском, времени на раскачку не было. И хотя изначально меня зачислили в хор, параллельно дали около пятнадцати второстепенных партий. Наверное, хотели проверить на прочность, — смеется Иван Витальевич. — Но объема работы я не боялся. Исправно выучил за лето весь материал и к началу сезона был «во всеоружии», так что вводы в спектакли проходили как по маслу».

Первой серьезной заявкой о себе стал Юродивый в опере «Борис Годунов», где помимо техники от певца требуется глубокое погружение в образ, осмысление его внутренней сути и недюжинная эмоциональная отдача. Облаченный в рубище герой, чей тонкий голос холодного серебристого оттенка словно лился откуда-то с неба, пронзая пространство подобно остроконечной стреле, был символом России, ее горемычной судьбы и отчаяния русского народа.

Не заставило себя ждать и приглашение в Чувашскую государственную филармонию, где Иван Снигирев занял достойное место в классик-группе «BELCANTO» и прошел в ее составе в финал телевизионного конкурса «Звезда». Правда, из-за внушительных нагрузок артист долго не соглашался (наряду с карьерой певца он 14 лет преподавал на факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, знакомя будущих учителей дошкольного образования с основами ритмики и игры на музыкальном инструменте). И вот накануне одного из концертов срочно понадобился тенор. «Конечно же, я не мог не выручить коллег по цеху, — рассказывает Иван Витальевич. — А те так радушно меня приняли, что решение пришло незамедлительно: остаюсь! Кстати, нисколько об этом не жалею. Здесь своя специфика, больше творческой свободы и возможность пробовать себя в разных жанрах. Кроме романсов и песен в моем репертуаре появился мюзикл «Двенадцать стульев», в котором я играю Аукциониста, монтера Мечникова, дворника Тихона, военного и поэта. Вот уж где можно дать волю фантазии и поупражняться в мобильности и мастерстве перевоплощения!»

Жаль только, что домой удается попасть крайне редко. График довольно напряженный, да и путь неблизкий — по Сернурскому тракту, на самую границу с Татарстаном и Кировской областью. Хорошо хоть сыновья навещают родителей на каникулах, а папа пристально следит за успехами Вани в социальных сетях, регулярно созванивается с ним по скайпу и даже несколько раз бывал на его спектаклях.