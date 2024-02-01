В Цивильске участник долевого строительства взыскал неустойку с застройщика

По условиям договора, подписанного в декабре 2022 года, компания должна была сдать в эксплуатацию дом, где мужчина зарезервировал себе однокомнатную квартиру, не позднее 30 июня 2023 года. Однако это произошло лишь 30 декабря.

Дольщик потребовал неустойку за нарушение сроков. Районный суд поддержал, правда, почти в три раза снизил сумму, предъявленную новоселом, и решил взыскать с застройщика 300 тыс. рублей. Строительная фирма также должна заплатить компенсацию морального вреда (10 тыс. рублей), а за то, что довела дело до суда, не удовлетворила требования потребителя в добровольном порядке — штраф 155 тыс. рублей.