В Чебоксарах «вырастят» цветочную карту России

К 555-летию Чебоксар, которое будет отмечаться 18 августа, в столице Чувашии может появиться цветочная карта России, сообщает ТАСС. По данным информагентства, к высадке цветника, повторяющего очертания карты России с географическими границами регионов, в городе планируют приступить в мае. К его созданию намерены привлечь участников со всей страны, в том числе с Донбасса и из Новороссии. Как пояснил глава города, цветы и растения для карты привезут из разных регионов. А цветочная площадка станет одной из основных фотозон в городе и повторит успех прошлогоднего фестиваля цветов, который прошел в Чебоксарах впервые.