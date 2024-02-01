Увеличены размеры социальных вычетов по НДФЛ

В прошлом году федеральным законом № 159-ФЗ увеличены размеры предоставляемых гражданам социальных вычетов по НДФЛ, в том числе на медицинские услуги и обучение. Их новые значения, напоминает ФНС России, начнут применяться по расходам, понесенным с 1 января 2024 года.

Максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка (подопечного), увеличивается с 50 до 110 тысяч рублей. Самая крупная сумма к возврату составит в итоге 14300 рублей в год (было 6500 рублей). А размеры налоговых вычетов на собственное обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, фитнес-услуги, на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации, а также расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни (если таковые заключаются на срок не менее пяти лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию вырастут со 120 до 150 тысяч рублей. Максимальная сумма, которую смогут получить люди по этим вычетам, — 19500 рублей (было 15600 рублей).

Напомним, именно такую планку для налоговых вычетов — 110 и 150 тысяч рублей — предложил в прошлом году в своем Послании Президент России Владимир Путин. «Необходимо не только поднять сумму вычета, — отметил он, — но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан».

Новые размеры социальных вычетов будут применяться при подаче декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. А при получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года, уточняют в Минфине Чувашии.