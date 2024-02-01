Вывести зарплату из тени

Одними только жесткими мерами сделать это не получится, считает сенатор от Чувашии Николай Владимиров

Доступ к данным россиян, включая те, которые относятся к налоговой тайне, могут дать межведомственным комиссиям по противодействию нелегальной занятости и территориальным органам Роструда. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, сообщают «Известия».

Например, речь идет о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ с людьми, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников. Упомянуты в проекте и компании, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тысяч рублей в месяц, и работодатели, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в регионе. О таких работодателях в органы Роструда предлагается передавать следующие сведения: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов.

В данном проекте больше нежелательных рисков, чем действительно эффективной попытки решить проблему неформальной занятости, считает сенатор от Чувашии, член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров. Среди рисков он выделил расширение круга лиц, имеющих доступ к персональным данным. Как сообщил Владимиров порталу «СенатИнформ», это очень серьезная проблема, поскольку о конкретных мерах по обеспечению их защиты и соответствующих гарантиях Минтруд пока не говорит. Кроме того, полагает законодатель, принятие такого документа породит новую волну мошенничеств, поскольку появляется совершенно понятный новый сценарий введения людей в заблуждение.

Для последовательного решения проблемы неформальной занятости необходимо наряду с контрольными методами и ужесточением наказания развивать меры поощрения как для добросовестных работодателей, так и для работающих граждан, отметил Николай Владимиров. Это могут быть меры социальной поддержки, налоговые льготы, снижение ограничений для тех, кто получает социальные выплаты. Расширение этих и разработка новых предложений для тех, кто работает «в белую», поможет быстрее переломить ситуацию, чем просто усиление контрольных механизмов.

У борьбы с неформальной занятостью есть и другая сторона медали, подчеркнул сенатор. Чрезмерно жесткие меры могут привести к оттоку кадров — людей, которые могут быть ценными специалистами. И это может только усугубить ситуацию во многих отраслях, испытывающих дефицит квалифицированных специалистов. Кроме того, «закручивание гаек» скорее всего не скажется на людях, которые вообще официально не учтены на предприятии и полностью получают зарплату в конвертах (а в неформальной занятости таких граждан немало). «Те же, кто неофициально получает часть зарплаты, легко могут перевестись на неполный рабочий день, чтобы не попадать под критерии, по которым оценивают потенциальных нарушителей, или вовсе официально уволиться, продолжая работать», — подытожил Владимиров.

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По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в неформальном секторе работает от 15 до 25% населения страны.