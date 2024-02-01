В Чебоксарах по требованию прокуратуры организован подвоз детей к детсаду

Дошкольное образовательное учреждение № 47 находится в Сосновке, и его посещают малыши из других поселков Заволжья — Северного, Первомайского, Октябрьского. Путь не близкий.

Как определили в ходе проверки сотрудники прокуратуры Московского района, в этом случае по закону об образовании и санитарным нормам органы местного самоуправления должны организовать для воспитанников бесплатное транспортное обслуживание (до детского сада и обратно), что сделано не было.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию города Чебоксары заняться этим вопросом. Требования удовлетворены.