В Чебоксарах по требованию прокуратуры организован подвоз детей к детсаду

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дошкольное образовательное учреждение № 47 находится в Сосновке, и его посещают малыши из других поселков Заволжья — Северного, Первомайского, Октябрьского. Путь не близкий.

Как определили в ходе проверки сотрудники прокуратуры Московского района, в этом случае по закону об образовании и санитарным нормам органы местного самоуправления должны организовать для воспитанников бесплатное транспортное обслуживание (до детского сада и обратно), что сделано не было.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию города Чебоксары заняться этим вопросом. Требования удовлетворены.

Опубликовано: 6 февраля 2024 г.


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