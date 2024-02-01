ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Третье место в Приволжском федеральном округе после Татарстана и Нижегородской области и восьмое — по России. Чувашия в лидерах по уровню достижения нацпроектов

за прошлый год! Это отличный результат, и он нацеливает на еще более усердную работу. Уровень достижения национальных проектов оценивает проектный офис РФ и Федеральное казначейство. С июня 2023 года Чувашия уверенно входит в ТОП-10 субъектов страны. Глава республики Олег Николаев считает, что важно реализовать все необходимые мероприятия, эффективно используя бюджетные средства. И мы это делаем. В нынешнем году в Чувашии планируется реализация 49 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов».