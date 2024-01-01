Квартирам не хватает покупателей

Снижение продаж жилья за счет подорожавшей ипотеки пока не привело к сокращению средних цен, пишет газета «Коммерсантъ».

За последний месяц квартиры на вторичном рынке крупнейших городов подорожали только на 1%. Активность покупателей будет оставаться сдержанной, что может привести к снижению стоимости весной и увеличению уровня торга. Средняя стоимость «вторички» в 16 городах-миллионниках в январе составила 141 тыс. рублей за кв. м, увеличившись на 1% к декабрю. Средняя стоимость вторичного жилья в целом по России выросла на 0,7% за месяц и на 10% за год.