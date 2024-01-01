Квартирам не хватает покупателей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Снижение продаж жилья за счет подорожавшей ипотеки пока не привело к сокращению средних цен, пишет газета «Коммерсантъ».
За последний месяц квартиры на вторичном рынке крупнейших городов подорожали только на 1%. Активность покупателей будет оставаться сдержанной, что может привести к снижению стоимости весной и увеличению уровня торга. Средняя стоимость «вторички» в 16 городах-миллионниках в январе составила 141 тыс. рублей за кв. м, увеличившись на 1% к декабрю. Средняя стоимость вторичного жилья в целом по России выросла на 0,7% за месяц и на 10% за год.

Опубликовано: 25 января 2024 г.


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