Залог успешных тренировок — хорошее оборудование и экипировка

В республиканских спортивных школах занимаются тысячи одаренных ребят. Многие юные таланты грезят мечтой о том, чтобы стать чемпионами России и, возможно, Олимпийских игр… Весомую поддержку спортивные учреждения Чувашии получают благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

За время действия масштабной программы материально-техническая база спортшкол претерпела колоссальные изменения. Только в 2023 году обновления коснулись шести учреждений.

В спортшколе олимпийского резерва № 2 занимаются лыжники, биатлонисты и представители фристайла (более 400 человек). В преддверии зимнего сезона для отделений лыжных гонок и биатлона были закуплены лыжные ботинки и средства для улучшения скольжения лыж (парафины и мази).

Для спортшколы олимпийского резерва № 3, где тренируется более 600 ребят, новое оборудование поступило для четырех отделений учреждения. Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» легкоатлеты теперь используют на занятиях новые брусья для отталкивания, планки для прыжков с шестом и в высоту, а для триатлонистов приобретены шоссейные велосипеды и комплектующие к ним. Боксеры получили татами и тумбу для запрыгивания, а борцы — футбольные мячи для тренировок.

В прошлом году серьезная поддержка была оказана спортшколе олимпийского резерва № 5 имени В.И. Кочкова (более 530 спортсменов), которая специализируется на воспитании профессиональных борцов вольного стиля. Учреждение закупило тренировочные костюмы, борцовки, кроссовки, наколенники, налокотники, а также эспандеры и скакалки. Также за время реализации проекта в спортшколу поступали тяжелоатлетические штанги для тренажерного зала.

Хорошим подспорьем стало приобретение профессиональных велосипедов для маунтинбайка с комплектующими для воспитанников спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В.Н. Ярды. По словам министра спорта Чувашии Василия Петрова, легкие и динамичные карбоновые велосипеды являются необходимым элементом подготовки членов сборных команд Чувашии и России. «Современное оборудование позволит спортсменам быть конкурентоспособными на мировом уровне», — считает Василий Петров.

Новую экипировку (специализированные легкоатлетические кроссовки, соревновательные и тренировочные костюмы) получила спортшкола олимпийского резерва №?8 имени Е.?Николаевой. Филиалы учреждения работают в семи муниципальных округах республики.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» модернизируется материально-техническая база спортшколы олимпийского резерва №?10 имени А.И.?Трофимова. В прошлом году были закуплены татами для дзюдо, ковры для самбо, манекены для бросков, мячи, тренировочные резиновые ленты и полусферы, гимнастические маты, скакалки, канаты. Также получены спортивные куртки для самбистов и дзюдоистов, имитационное оружие для отработки приемов самозащиты. Практика поддержки спортивных учреждений будет продолжена в 2024 году.

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За время действия проекта существенно обновилась материально-техническая база учреждений. В 2020 году республиканская школа по хоккею получила новое универсальное информационное табло, хоккейные ворота, установку для сушки коньков и инвентаря, хоккейную беговую дорожку, специализированные тренажеры для отработки ударов по воротам, рывков, ускорения, скольжения, электронный тренажер «Имитатор защитника», интерактивные тренажеры с системой аналитики, а также машину для заливки льда. Спортшкола олимпийского резерва № 6 по гимнастике приобрела обкладочные маты и зоны приземления для выполнения упражнений на всех видах снарядов мужской и женской программ, брусья, перекладину, коня махового, страховочные платформы.