С заботой о здоровье каждого человека

Ежегодно огромное число россиян приобщается к физкультуре и спорту. В регионах открываются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, а спортшколы получают новое оборудование и экипировку. Модернизация инфраструктуры и улучшение условий для занятий различными видами физической активности — это эффективные результаты реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Масштабная программа начала действовать с 2019 года. За это время в стране уже открыто более 400 спортобъектов, а за прошлый год построены и введены в эксплуатацию порядка 80 объектов инфраструктуры. Также свыше 290 комплектов спортивного оборудования приобретено для создания спортплощадок в различных регионах России.

Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» также закупается новый инвентарь для спортивных учреждений — более 240 спортшкол по всей стране уже получили современное оборудование и экипировку для воспитания юных дарований.

Особая ответственность при подготовке подрастающего поколения возлагается на тренеров, наставников, руководителей и сотрудников спортивных учреждений. Уже более 17 тысяч специалистов в сфере физической культуры и спорта приняли участие в программах по подготовке новых кадров и прошли курсы повышения квалификации. К 2024 году число обученных профессионалов достигнет 48,8 тысячи человек.

Стоит отметить, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» огромную популярность приобретает сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». К движению ГТО уже присоединились более 20 млн человек, а выполнили нормативы — свыше 11,7 млн поклонников физкультуры. Всего на знаки отличия сдали ГТО более 7,6 млн любителей здорового образа жизни.