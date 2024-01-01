В Чувашии создаются все условия для занятий спортом

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» с 2019 года успешно реализуется в Чувашии. Жители нашей республики с огромным удовольствием посещают современные спортивные объекты, построенные за столь короткий срок.

В рамках проекта открылся многофункциональный спорткомплекс «Унга» в селе Ишлеи с 25-метровым бассейном с тремя дорожками, спортивным и тренажерным залом, залами настольных игр и единоборств, фитнес-залом. Дополнили спортивную инфраструктуру республики региональный центр по хоккею, 25-метровый бассейн в селе Аликово, стадионы при школе № 8 в Новочебоксарске и в Мариинском Посаде, а также спортплощадка для Батыревской школы № 2. За это время создано четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ) — два в Чебоксарах, по одному на территории Батыревского муниципального округа (деревня Новое Котяково) и Цивильска. Важно отметить, что в нынешнем году планируется открытие крытого катка с искусственным льдом в чебоксарском микрорайоне «Новый город».

Как и во всей стране, в республике активно развивается движение ГТО. За девять лет к возрожденному Президентом России Владимиром Путиным комплексу «Готов к труду и обороне» присоединились более 294 тысяч жителей Чувашии. Для выполнения нормативов создано 23 площадки ГТО в муниципалитетах региона, которые включают в себя порядка 30 позиций оборудования, в том числе гимнастические скамьи, турники, уличные тренажеры. Также в каждом муниципальном округе действуют центры тестирования, в которых можно подать заявку на сдачу ГТО и проверить свои силы.

Кстати

Главная миссия федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — к 2030 году привлечь не менее 70% населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На сегодняшний день более половины жителей Чувашии ведут здоровый образ жизни — доля физически активных граждан, по данным на начало декабря 2023 года, составила 56,02%.