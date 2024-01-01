Жилой дом ЖК «Ривьера» на площади Речников, 9 поставлен на кадастровый учет

Дольщики регистрируют квартиры

Возведение объекта началось еще в 2015 году. Тогда это был первый в столице Чувашии 23-этажный дом.

Правда, строительство высотки затянулось. В 2020-м застройщика ООО «Фирма «Старко» признали банкротом, сам дом оказался в Едином реестре проблемных объектов. В 2021-м наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение о восстановлении прав дольщиков путем завершения строительства. Застройщиком на этот раз выступил республиканский Фонд защиты прав дольщиков, генподрядчиком — ООО «Глобус».

28 декабря 2023 года в Росреестр Чувашии поступили документы на постановку дома на кадастровый учет.

«Регистраторы Росреестра при проведении правовой экспертизы документов выявили недостатки. Дело осложнялось тем, что на регистрацию уже были поданы первые пакеты документов от дольщиков, которые хотели оформить свои долгожданные квартиры. Все недочеты оперативно исправили, и мы смогли поставить дом на кадастровый учет.

Соответственно, дольщики теперь могут зарегистрировать свои права. Хорошо, что все ошибки были быстро устранены, и регистрационные действия прошли без приостановлений и отказов. На данный момент уже идет регистрация прав на квартиры за гражданами», — рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Росреестра Чувашии Эльби Николаева.