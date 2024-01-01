Накануне Нового года в чебоксарской семье родилась тройня

«Кулечки счастья» в подарок

Родители Карен и Эльвира получили свидетельства о рождении детишек уже в новом 2024 году.

Три малыша появились на свет с разницей в одну минуту, рассказывают в администрации Ленинского района Чебоксар. Первым родился сын – Артем, второй родилась доченька, ее родители нарекли Вероникой. А самого младшего сынишку назвали Максимом. Теперь в многодетной семье уже четверо детей: дома братишек и сестричку ждет старшая сестра.

Напомним, как уже писала «СЧ», первым ребенком, родившимся в 2024 году, стала девочка. Новорожденная малышка – третье чадо в семье. Добавим, что всего 1 января в Чувашии появились на свет 13 мальчиков и 9 девочек. Как сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, каждая мама при выписке получит подарочный комплект «Подарок новорожденному».