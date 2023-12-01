«Накормите птиц зимой»

Акцию под таким названием запустил Государственный центр по охране культурного наследия.

Символом акции стала уникальная кормушка, созданная сотрудником Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Ильей Сафоновым. Илья Владимирович смастерил ее из дуба без единого гвоздя, уделяя особое внимание каждой детали. Основание «птичьей столовой» ограждено балюстрадой, оконные проемы во фронтонах обрамлены резными наличниками, покрытие кровли по обрешетке выполнено в виде фигурного деревянного настила. На кормушке установлена информационная табличка «Охраняется государством».

В Госцентре по охране культурного наследия обращают внимание на то, что в холодное время года из-за недостатка корма погибает более половины городских птиц. Нередко пернатые переживают это время только благодаря людям, которые их подкармливают. Однако к гибели может привести и неправильная помощь человека, поэтому к кормушке прилагается памятка «Чем кормить птиц зимой».