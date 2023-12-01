Всемирные игры, керешу и досрочный стадион

Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров подвел итоги спортивного года в интервью ГТРК «Чувашия»

— Завершается памятный для спортивной отрасли год — мы отпраздновали вековой юбилей образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Год был очень насыщенный на спортивные события и мероприятия.

— Добрый день! 100-летие системы управления отечественным спортом — это важный рубеж. Это время оценить сколько всего было сделано и сколько еще нам предстоит. Накопленный за эти годы опыт помог воплотить множество прогрессивных идей и претворить в жизнь масштабные проекты. Этому курсу следуем и мы сегодня. Вместе формируем одну большую здоровую нацию, активно исполняя поручение Президента России — к 2030 году привлечь не менее 70 процентов населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. И в этом отношении мы планомерно увеличиваем показатели — сегодня каждый второй житель республики ведет активный образ жизни. Если говорить о цифрах, то к концу года мы планируем достичь показателя в 57%.

— Василий Владимирович, какие знаковые события юбилейного года вы можете отметить?

— Каждое физкультурное и спортивное мероприятие республиканского, межрегионального и всероссийского уровней было приурочено к празднованию 100-летия спортивной отрасли. Особое внимание уделено спортивным мероприятиям, посвященным памяти именитых спортсменов, тренеров и специалистов, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в республике и стране. Такие соревнования всегда проводятся с приглашением родственников, родных и близких людей. Юным спортсменам рассказывается о достижениях и заслугах знаменитых земляков.

В спортивных учреждениях проводились круглые столы, выставки, открытые уроки, встречи с ветеранами спорта, автограф-сессии с известными спортсменами. Значительно расширилась экспозиция музея спортивной славы Чувашской Республики на территории ледового дворца «Чебоксары Арена». В юбилейный год фонд музея пополнился новыми уникальными экспонатами, личными памятными вещами и спортивными наградами известных спортсменов.

Яркими событиями празднования стали торжественные церемонии награждения лучших работников спортивной отрасли. Кульминацией празднования векового юбилея стали мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню физкультурника. Праздничные мероприятия начались с торжественного открытия на стадионе «Олимпийский» первых всероссийских соревнований «Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В этот же день на базе Центра зимних видов спорта состоялась закладка памятного камня, символизирующего начало строительства лыжероллерной трассы и 100-летие образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Завершилось празднование Дня физкультурника торжественным вечером.

— Это были очень красивые и запоминающие мероприятия, которые навсегда нам запомнятся. Скажите, Василий Владимирович, а какие еще крупные спортивные соревнования приняла Чувашия в этом году?

— В этом году республика получила право проведения первых Всемирных игр национальных видов единоборств. Эти масштабные соревнования объединили 25 стран мира, а это порядка двух тысяч спортсменов, тренеров, официальных представителей команд, судей из 25 стран мира. В составе сборной команды России выступали представители из двадцати пяти субъектов Российской Федерации. С 4 по 8 октября на базе ледового дворца «Чебоксары Арена» они разыграли медали в 14 видах единоборств. Отрадно, что в командном зачете первое место заняла сборная России.

— На этих соревнованиях был представлен и чувашский национальный вид единоборства «керешу». Можно с уверенностью сказать, что керешу впервые в истории вышел на международный уровень?

— Да, так и есть. Примечательно, что участниками соревнований стали не только чувашские и российские спортсмены, но и представители Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана. Это говорит о перспективах развития керешу. Кстати, этот вид спорта является одним из немногих поясных видов единоборств, официально признанных на всероссийском уровне.

Борьба «керешу» является нашим национальным достоянием, которое мы должны сохранить для будущих поколений. И по поручению Главы республики Олега Алексеевича Николаева с 1 декабря на базе СШОР № 5 имени Кочкова и СШОР № 10 имени Трофимова были открыты отделения по керешу. До 1 февраля каждая муниципальная школа, где развиваются спортивная борьба, самбо или дзюдо, также должна открыть отделения, не в ущерб другим видам спорта, а дополнительно, вводя новые штатные единицы тренеров. Наши республиканские школы будут центрами компетенции в развитии этой борьбы — будут проводить мастер-классы и обучающие занятия. Также в следующем году мы планируем запустить программу повышения квалификации для тренеров, которые будут преподавать керешу. Уверен, это даст новый импульс в развитии нашей поясной борьбы.

— Говоря о крупных соревнованиях, нельзя не отметить «Шоколадный кубок» по шахматам. Соревнования прошли с большим резонансом и вызвали настоящий бум записи детей в спортивные секции.

— Наша республика имеет богатый опыт в проведении крупных спортивных соревнований, в том числе и по шахматам. В прошлом году мы впервые приняли Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин, которые получили высокую оценку Федерации шахмат России. И этот опыт мы перенесли на детский Кубок России, получивший название «Шоколадный кубок».

Особенностью соревнований стало то, что победитель в каждой возрастной группе кроме основного трофея получил в подарок специальный приз от титульного партнера турнира — кондитерской фабрики «АККОНД» — кубок из шоколада. Кроме того, турнир в Чувашии стал одним из самых массовых этапов — в нем приняли участие порядка 500 юных шахматистов из 46 регионов страны.

— Участники и гости Чувашии отмечают оснащенность республики спортивными объектами. Скажите, сколько новых площадок и спорткомплексов появилось в республике?

— Для увеличения количества занимающихся физкультурой и спортом очень важна развитая спортивная инфраструктура. За прошедшие 4 года в Чувашии построено и реконструировано 48 спортивных объектов — как малых, так и крупных.

В этом году в трех муниципалитетах республики появились площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, и теперь их стало 23.

На финишную черту выходит строительство крытого катка в микрорайоне «Новый город». Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Важно, что объект будет адаптирован для маломобильной категории граждан. На базе спорткомплекса появятся секции по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Также будут организованы сеансы массового катания. Уверен, спорткомплекс будет востребован — по соседству расположена школа № 65.

В юго-западном районе столицы Чувашии также завершается реконструкция стадиона «Волга» — одного из старейших спортивных объектов города и республики. На территории в почти 6 га разместились физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый каток, футбольное поле с легкоатлетическими дорожками и тир для стрельбы из лука. По соглашению с Минспорта России, которое заключила Чувашская Республика, объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. Но подрядчик с самого начала задал такой темп работ, что позволяет нам завершить строительные работы к концу этого года. В первом квартале 2024 года планируется, что спортшкола получит лицензию на данный объект и откроет двери для всех желающих.

— Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в этом году мы приступили к реализации грандиозного проекта, которого любители зимних видов спорта ждали не одно десятилетие. В столице Чувашии началось строительство лыжероллерной трассы при Центре зимних видов спорта. Расскажите пожалуйста об этом.

— Вопрос о строительстве не решался с 2013 года. В предыдущие годы были построены административное здание и гостиница. Но отсутствие лыжероллерной трассы с биатлонным стрельбищем не позволяет функционировать региональному биатлонному центру в полном объеме.

На будущей лыжероллерной трассе с искусственным освещением и видеонаблюдением протяженностью почти 4 км будет предусмотрено порядка семи срезов, что позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам, а также обеспечит зрелищность соревнований, создаст возможности для проведения онлайн-трансляций. Кроме того, на объекте смогут тренироваться не только представители биатлона и лыжных гонок, а также триатлонисты и велосипедисты. Также предполагается создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями.

Строительные работы на объекте условно разделены на две части. В 2023 году запланированы земляные работы, прокладка инженерных и кабельных сетей, водопровода, систем освещения и оснежения, на 2024 год запланировано благоустройство.

На объекте предусмотрены водные резервуары для оснежения трассы — не во всех регионах такое есть. Чувашия станет вторым регионом после Тюменской области, где по периметру объекта будет установлена система, позволяющая оснежать трассу одновременно из нескольких точек. Кроме того, Чувашия обладает мягким теплым климатом, что увеличивает зимний спортивный сезон и создает привлекательность и востребованность трассы как среди профессиональных спортсменов, так и любителей разных возрастов.

Кстати, недавно объект проинспектировали специалисты Союза биатлонистов России и федерального телеканала «Матч ТВ» — они дали свои рекомендации для будущего проведения соревнования всероссийского и международного уровней. По контракту срок выполнения строительных работ — 31 октября 2024 года.

— В текущем году началось строительство еще одного долгожданного спортивного объекта — крытого футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах. Где он разместится и когда завершится строительство?

— Крытый футбольный манеж станет первым подобным объектом в республике и позволит круглогодично вести тренировочный процесс и проводить соревнования. Имея такой спортивный объект, республика может претендовать на присвоение статуса Регионального центра подготовки футболистов Российского футбольного союза.

По контракту срок выполнения строительных работ — 30 ноября 2024 года, ввод объекта в эксплуатацию — не позднее 24 декабря 2024 года.

— В 2024 году в столице Чувашии начнется строительство Дворца водных видов спорта. Каков он будет?

— По личному поручению Главы Чувашии объект был включен в перечень предложений, заявленных Чувашией в рамках Дней республики в Совете Федерации, где получил единогласную поддержку. Кроме того, строительство бассейна поддержано Министерством спорта Российской Федерации.

Новый спорткомплекс разместится на месте здания республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию, которая с ноября 2020 года осталась без собственной материально-технической базы. Эксплуатация имеющегося здания школы 1968 года постройки была прекращена в связи с его аварийным состоянием из-за высокого риска обрушения, весь тренировочный процесс вынужденно организован на других спортивных объектах.

На сегодняшний день работы по сносу аварийного здания уже завершены, территория спортшколы очищена и подготовлена к началу строительных работ.

Имеется готовая проектно-сметная документация на строительство нового здания. Здесь разместятся 50-метровый, 25-метровый и детский бассейны и множество других помещений и залов. Объект будет адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мощности спорткомплекса позволят организовать тренировочный процесс для 1500 человек.

Строительство Дворца водных видов спорта будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджета в период 2024-2027 годов. Конкурсные процедуры для определения подрядной организации планируется провести в 1 квартале будущего года.

— Кстати о крупных проектах. В 2023 году Чувашия впервые стала площадкой реализации крупного проекта «Губернаторский лагерь», получившего массу положительных отзывов. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

— Мы долго готовили этот проект, и я вижу, он у нас получился. Суть проекта — создать для детей Чувашии качественный отдых по стандартам легендарного «Артека». И первой площадкой реализации стал физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни», который полностью преобразился. Это капитальный ремонт корпусов, закупка мебели, оборудования и многого другого. В прошлом году по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» здесь появилась площадка ГТО. А в этом году в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» создана «умная» спортивная площадка.

Помимо инфраструктуры центра была проведена большая работа по обучению вожатых и педагогов, а также обеспечению необходимой методической базой для воплощения образовательных программ и переноса традиций детского лагеря «Артек» в «Белые камни».

Всего в 2023 году на базе «Белых камней» прошли три тематические смены для 1300 детей в трех направлениях — «Футбол», «Волейбол» и «Туризм», которые вели ведущие тренеры Чувашии. Ребята получили новые знания и умения, прикоснулись к артековской жизни и стали настоящими артековцами. А в следующем году к «Губернаторскому лагерю» планирует присоединиться центр «Росинка».

— В этом году в «Белых камнях» был реализован еще один крупный проект — Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев». Сколько ребят приняли участие и чему они научились?

— В этом году Чувашия вошла в число пяти регионов, на базе которых в рамках национального проекта «Культура» был реализован масштабный и уникальный проект Всероссийского военно-исторического общества. С августа по сентябрь этого года в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» были организованы 2 смены, в которых приняли участие 900 ребят от 12 до 17 лет со всей страны. Все они прошли конкурсный отбор на официальном сайте проекта «Страна Героев» и получили путевку в лагерь абсолютно бесплатно.

В течение двух недель каждой смены ребята изучали образовательную программу по одному из четырех выбранных направлений: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» или «Медиа Победы». У ребят были и общие занятия по военной истории России, физической подготовке, социальному проектированию. Примечательно, что Чувашия стала первой площадкой реализации проекта, где участники смен выполняли нормативы комплекса ГТО. Также у ребят была очень насыщенная и разнообразная программа по знакомству с различными видами спорта, в том числе с чувашским национальным видом единоборств «керешу».

Чувашская Республика получила высокую оценку детей, родителей и Всероссийского военно-исторического общества по качеству реализации проекта. И мы намерены продолжить его реализацию в следующем году также на базе «Белых камней».

— Продолжим тему детства. Буквально несколько недель назад завершились очередные сборы спортсменов из Донецкой Народной Республики. Как проходили тренировки и будет ли продолжена эта инициатива?

— Всего в этом году Чувашия приняла 3 тренировочных мероприятия, которые охватили порядка 150 спортсменов и тренеров по вольной борьбе, самбо, боксу, волейболу, баскетболу, настольному теннису. Сборы были организованы в рамках федерального проекта «Дети — наше будущее. Дети Донбасса» благотворительного фонда «Спасая детство» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в сотрудничестве с Министерством спорта и туризма Донецкой Народной Республики и Правительства Чувашии.

Спортсмены и тренеры проживали и тренировались на базе спортивных учреждений республики совместно с нашими спортсменами и тренерами. Кроме тренировочного процесса для гостей была организована культурно-досуговая программа — они посещали музеи, ходили на экскурсии, в кинотеатры, катались на коньках, совершая велосипедные прогулки, знакомясь с достопримечательностями, историей и культурой Чувашской Республики.

Много положительных эмоций получили наши гости, посещая общеобразовательные школы города Чебоксары, где имели возможность пообщаться со сверстниками, посетить современные учебные классы и лаборатории.

Мы получили самые положительные отзывы об организации тренировочных сборов, желание продолжить дальнейшее сотрудничество по обмену опытом с нашими тренерами. Практика тренировочных сборов для юных спортсменов из ДНР на базе спортивных учреждений Чувашии будет продолжена в 2024 году. Пока запланировано проведение весенней смены, которая начнется с 15 мая.

— Продолжим тему новых территорий и специальной военной операции. В 2024 года в Чувашии ежегодно будут проводиться соревнования среди ветеранов СВО. Как появилась такая идея?

— Данная идея у нас родилась, когда мы начали готовить сборную республики к участию в Кубке защитников Отечества, который проходил в ноябре в городе Уфе Республики Башкортостан. При поддержке регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» мы смогли сформировать сборную региона, в которую вошли ветераны специальной военной операции. И, на наш взгляд, мы не смогли им обеспечить из-за коротких временных сроков полноценный тренировочный процесс.

Именно этот факт и учитывая то, что мы понимаем, что в стране подобные спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди участников военной операции будут проходить постоянно и на регулярной основе, мы вышли с предложением к Главе нашего региона предусматривать, начиная со следующего года, ежегодное финансирование в нашем региональном бюджете для проведения подобных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий именно среди участников и ветеранов специальной военной операции. Также мы предложили предусматривать финансирование для организации выездов участников операции для участия в подобных мероприятиях в других регионах нашей страны.

Мы все понимаем, что физическая культура и спорт являются одним из самых эффективных методов реабилитации, поэтому мы предложили также проводить муниципальные этапы соревнований, физкультурных мероприятий среди наших ветеранов в каждом муниципалитете региона. Глава Чувашии Олег Алексеевич Николаев поддержал нашу инициативу. Он отметил, что главная задача каждого региона и проводимой государственной политики — это поддерживать участников и ветеранов специальной военной операции. Уже дано соответствующее поручение правительству и главам наших муниципалитетов.

Такие спортивные мероприятия, которые начали организовываться и проводиться по инициативе Минспорта России и Паралимпийского комитета России, позволяют нашим участников военной операции, на наш взгляд, не только проявить себя на спортивной арене, но и быстрее адаптироваться в мирной жизни.

Кроме того, у нас в регионе действует муниципальная Спортивно-адаптивная школа. Именно ее мы хотим сделать центром притяжения, на ее базе открывать отделения и секции по различным видам спорта для наших участников специальной военной операции.

— Перейдем к вопросу о современных тенденциях. Буквально недавно Минспорт Чувашии был отмечен на всероссийском уровне по работе в цифре. Какая работа за этим стоит?

— Цифровизация — это неотъемлемая часть нашей жизни, и в спорте также. Последние несколько лет спортивная отрасль Чувашии работает в информационной системе «Мой спорт». К ней подключены все республиканские спортивные учреждения, муниципальные спортшколы, а также региональные спортивные федерации.

По итогам Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта» Минспорт Чувашии занял первое место в номинации: «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом».

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Президентом России поставлена задача к 2030 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом до 70% жителей страны, и огромную роль в достижении данного показателя играет цифровизация спортивной отрасли.

Хотел бы отметить, что спортсмены и тренеры Чувашии имеют возможность подачи документов через единый портал «Госуслуги» на присвоение первого спортивного разряда и разряда «Кандидат в мастера спорта», присвоение квалификационных категорий тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта. А для всех желающих появилась возможность регистрации на крупные спортивные события. Так, уже сегодня через «Госуслуги» все желающие могут подать заявку на участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдет 10 февраля 2024 года.

— Василий Владимирович, приближается Новый год, а за ним и Рождество. Что вы можете пожелать нашим зрителям?

— Дорогие спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта! От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия! Пусть Новый год подарит только радостные моменты и новые свершения! Любите спорт, занимайтесь спортом, пусть спорт станет нормой вашей жизни!