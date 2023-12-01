В Янтиково открылся модернизированный центр занятости

Это шестой по счету кадровый центр «Работа России» в республике.

Помещение центра небольшое, но очень уютное и комфортное. В холле расположена зона ожидания с информационным терминалом, стойкой администратора и мониторами для поиска работы на ЕЦП «Работа России». Здесь же, кстати, можно зарядить мобильные устройства. Прием соискателей одновременно ведут два консультанта. Тут же в детском уголке для малышей приготовлены раскраски с фломастерами и доска для рисования мелом и цветными маркерами. Зал групповых занятий, он же конференц-зал, совмещен с рабочим местом начальника отдела.

«У нас все новое: интерьеры, мебель, кондиционеры, техническое оснащение, понятная навигация и удобное зонирование. Несмотря на то, что коллектив наш небольшой, всего три консультанта и начальник, мы имеем возможность ежедневно принимать до 20 человек. Трудоспособного населения в районе чуть больше семи тысяч. В этом году к нам обратились 289 соискателей, более 80% нашли с нашей помощью работу. Сегодня на учете 45 безработных», — рассказала начальник отдела ЦЗН Чувашии в Янтиковском округе Любовь Кузьмина.

Услуги и сервисы оказываются по-новому и одинаково бесплатны и доступны всем работодателям и соискателям. Напомним, что в республике завершается комплексная модернизация центров занятости, проводимая в рамках реализации национального проекта «Демография». До конца года открытие кадровых центров «Работа России» ожидается еще в 17 муниципальных округах региона.