…Не ушел от орудия и продолжал бой

Мы искренне радуемся, узнав, что здравствуют среди нас участники Великой Отечественной войны. И не только здравствуют, но и ведут активную жизнь, учат молодежь различать правду и ложь о войне.

В номере «СЧ» от 16 мая этого года мы рассказали о 98-летнем участнике войны Петре Петровиче Леонтьеве, уроженце деревни Малдыкасы Чебоксарского муниципального округа, проживающем в Элисте.

Сегодняшний материал посвящен другому нашему земляку — участнику войны, оказавшемуся вдали от малой родины. Это Михаил Александрович Сапожников, уроженец деревни Торханы Шумерлинского муниципального округа, сейчас он в Таллине. К сожалению, в Книге Памяти Чувашской Республики среди вернувшихся с победой его фамилии нет. Поблагодарить за информационную помощь хочется Андрея Лазурина, руководителя военно-исторического объединения «Front Line» (Эстонская Республика).

Михаила Сапожникова призвали в армию 8 января 1943 года в 17 лет — прямо со школьной скамьи. Что такое война, паренек уже знал — по дороге в школу, а это семь километров, он выполнял работу почтальона, разносил письма-треугольники с фронта, похоронки, повестки призывникам. Приходилось видеть горе людей.

Сначала Сапожникова направили в 14-й запасной стрелковый полк 34-й запасной стрелковой бригады, размещавшейся в Кировской области. Затем — в батарею 120-мм минометов в г. Слободской. Потом Михаила перевели в Горьковскую область в Гороховецкие лагеря. Здесь Сапожников оказался в 1-м латышском запасном стрелковом полку, которым командовал Карл Иванович Озол, до этого, кстати, служивший командиром 1-го запасного стрелкового полка в Цивильске.

После сержантских курсов и специального обучения на 120-мм гаубицах и 76-мм противотанковых орудиях ЗИС-3 Михаил Сапожников был определен на 2-й Прибалтийский фронт в 48-й отдельный гвардейский истребительный противотанковый дивизион, входивший в состав 43-й Латышской стрелковой дивизии.

Обычно у Михаила Александровича спрашивают, как он попал к латышам. Он отвечает, что и сам не знает, просто в строю указали на него и все. Может, лицом оказался ближе, может, акцент был заметен. Кстати, знание чувашского языка и акцент однажды выручили его. После второго ранения Сапожников хотел вернуться к своим боевым товарищам, а было указание возвращать только латышей. Вот Михаил и изобразил перед штабными офицерами нерусского…

Никаких конфликтов не было, дружили все — русские, латыши, татары, чуваши… Это очень помогало, все стояли в едином строю. Скупые строки наградных листов М.А. Сапожникова достаточно ярко рассказывают, что это значило в бою:

«Орудийный номер 48-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового дивизиона 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии. В районе Лагоствала (написано неразборчиво. — Прим. авт.) участвовал в отражении контратаки противника, проявляя стойкость и мужество, мощным залповым огнем из личного оружия и огнем орудия расчет уничтожил более 40 гитлеровцев, отстоял рубеж при отсутствии пехоты… За стойкость и самоотверженность в бою против немецко-фашистских захватчиков представляю к правительственной награде — медали «За отвагу».

Это было 13 августа 1944 года. Чуть позже наш земляк отличился снова.

«Будучи номером орудия, прямой наводкой проявил героизм и стойкость. 23 декабря 1944 года в районе Балтимыжи (написано неразборчиво. — Прим. авт.) орудие, где заряжающим тов. Сапожников, уничтожило три огневые точки противника, два блиндажа, что способствовало сбитию немцев с занимаемого рубежа. На руках перекатами выдвинув орудия и достигнув рубежа Майри, расчет с хода отразил две контратаки и уничтожил две огневые точки… Тов. Сапожников при ведении огня по уничтожению и при выдвижении орудий на руках под воздействием огня противника показал себя исключительно хладнокровным, инициативным и стойким».

По итогам этого боя Михаил Сапожников был награжден орденом Славы III степени. А в марте 1945 года был представлен к следующей награде — ордену Славы II степени.

«В наступательных боях, — говорится в наградном листе, — товарищ Сапожников проявил образец героизма и высокого воинского мастерства. Будучи наводчиком, меткими выстрелами своего орудия отразил фронтальную контратаку немцев. По неполным данным, в этом бою он уничтожил два пулемета и до 20 гитлеровцев. Получив пулевое ранение, не ушел от орудия и продолжал бой».

На счету Михаила Александровича также жестокие бои в ходе Мадонской и Рижской наступательных операций при ликвидации Курляндской группировки немцев. Особенно памятны ветерану бои, в которых без сопровождения и поддержки пехоты приходилось на руках выдвигать свои орудия ближе к противнику на расстояние наиболее действенного огня или на обозначенный штабом рубеж.

Таким же ответственным оставался Михаил Александрович и после Победы. Прошел обучение в Ленинградском военно-политическом училище, прослужил на Сахалине до 1955 года, потом его перевели в Эстонию. Время для Советской Армии было непростое, шло массовое сокращение. Коснулось оно и Сапожникова. Но он не опустил руки — устроился на местный завод «Двигатель» токарем, получил седьмой разряд. Фронт и 32 года работы в цеху дали о себе знать — упало зрение, стало шалить сердце.

Хочется, чтобы земляки Михаила Александровича Сапожникова знали, что в Таллине живет достойный славы и памяти уроженец Чувашии.

Будем надеяться, что все у него хорошо, и пожелаем ветерану встретить в здравии свой столетний юбилей.