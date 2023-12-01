Волонтеры-медики Чувашии – в числе лучших в стране

Добровольцы в белых халатах

Для будущих врачей — студентов Чувашского госуниверситета Руслана Ямальтдинова, Елизаветы Григорьевой и Нозанин Саидвалиевой это был звездный час. Казалось бы, еще недавно студенты колесили по округам Чувашии вместе с врачами-специалистами, помогали обследовать пациентов, рассказывали людям о том, как нужно беречь здоровье, учили оказывать первую помощь. А тут им выпала честь на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве не только представлять региональное отделение, но и получить заслуженную награду из рук министра здравоохранения России Михаила Мурашко для всей своей добровольческой команды…

Справка «СЧ» Чувашское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» действует в республике более шести лет. За это время волонтеры приняли участие в реализации многих важных проектов, активно помогали в период пандемии коронавируса в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, сопровождали масштабные мероприятия, в том числе акцию «Бессмертный полк». И сейчас продолжают оказывать помощь медперсоналу в больницах, помогают в благоустройстве ФАПов в районах республики в рамках Всероссийского проекта «Добро в село».

Как уже сообщала «СЧ», форум, приуроченный ко Дню добровольца, проходил на площадке международной выставки «Россия» — в Доме молодежи на ВДНХ и длился несколько дней. В нем приняли участие свыше 10 тысяч человек из всех регионов страны и более 40 государств мира. Волонтеры ходили на мастер-классы, тренинги, встречались с экспертами, участвовали в дискуссиях, на которых обсуждались лучшие добровольческие практики. Ну и, конечно, на слете поощрили самых отзывчивых помощников страны, наградили и самые сплоченные волонтерские дружины.

В группе регионов с численностью населения от 700 тыс. до 1,2 млн человек лучшим было признано Чувашское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Предваряла строгий отбор защита команд: активисты движения докладывали о своих успехах, реализованных проектах, делились свежими идеями. Кроме того, наши будущие доктора одержали победу в конкурсе «Лучшая команда СанПроф», где учитывалась активность волонтеров в проведении профилактических мероприятий по охране здоровья в своем регионе. На отлично оценили на форуме и работу пресс-центра регионального отделения.

Как рассказал корреспонденту «СЧ» координатор регионального отделения волонтеров-медиков Игорь Филиппов, с тех пор как в 2016 году команда активистов медфака ЧГУ впервые заявила о себе, такого высокого звания она еще не получала, хотя в разные годы и занимала призовые места и не раз отмечалась на высоком уровне. Например, в 2019 году наше региональное отделение тоже было признано лучшим как образцовый информационный ресурс.

Кстати Всего в полку волонтеров-медиков Чувашии числится около тысячи человек. Активно вливаются в ряды добровольцев первокурсники медфака ЧГУ и студенты Чебоксарского медицинского колледжа. Бывает, что некоторым сложно совмещать учебу с волонтерской работой, поэтому, по словам регионального координатора Игоря Филиппова, особенно на старших курсах ребята делают паузу.

Основные же победы волонтеров-медиков республики, как говорит Игорь Филиппов, связаны с грантовой поддержкой. В этом году, например, выиграны гранты по семи проектам. Кстати, автор одной из инициатив «Доноры крови Чувашии» Руслан Ямальтдинов как раз и стал участником форума в Москве. Есть в отделении и проекты, направленные на охрану здоровья, профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, волонтеры взяли под свое шефство одиноких людей, переживших инфаркт или инсульт. Приглядеть за ними зачастую некому — у кого-то дети выросли и разъехались в другие города, а у кого и вовсе нет родных. Вот студенты и навещают их, следят за состоянием, проверяют, правильно ли они принимают лекарства, соблюдают ли врачебные рекомендации, а если нужно, то и по хозяйству помогут.

Работают наши волонтеры и по другим направлениям. В рамках проекта «Добро в село» вместе с бригадой врачей выезжают в отдаленные деревни, причем не только помогают докторам в обследовании пациентов, набираясь у старших коллег профессионального опыта, но и проводят свои профилактические мероприятия. Их миссия — научить распознавать тревожные «звоночки» организма, напомнить людям, чтобы они заботились о своем здоровье, отказывались от вредных привычек и вели активный образ жизни. Ведь всегда легче предупредить, чем потом лечить уже запущенную болезнь — пытаются убедить местных жителей будущие врачи.

Цифры и факты За время Всероссийской акции «Мы вместе», стартовавшей в 2020 году с началом пандемии коронавируса, волонтеры-медики по всей России провели более 8,2 млн часов, помогая врачам и пациентам.

«А для того чтобы добрые дела действительно приносили пользу, нужна системная работа», — говорит Игорь Филиппов. И перечисляет самые значимые направления организации — санитарно-профилактическое просвещение и обучение жителей Чувашии оказанию первой помощи. Волонтеры-медики — частые гости в трудовых коллективах, проводят познавательные беседы и викторины для студентов, школьников и даже детсадовцев. По словам координатора, почти каждый день проводятся мероприятия. Не всякое региональное отделение может похвастаться такой активностью, подмечает Филипповь.

К слову, сейчас на дворе зима, гололедица, морозы. Как пожилым оставаться в тонусе в холодное время года, поддерживать здоровье, укреплять организм? Обо всем этом рассказывают в Комплексном центре социального обслуживания населения в Чебоксарах, где в рамках проекта «Деменция. net» волонтерами-медиками совместно с фондом «Память поколений» организована Школа активного долголетия. В учебных учреждениях добровольцы проводят лекции и квизы по профилактике ВИЧ-инфекции. Между делом и сами осваивают новые компетенции. Так, недавно в бассейне «Университетский» в Чебоксарах под руководством сотрудников МЧС волонтеры учились правильно оценивать опасную ситуацию на воде во время проведения спортивных мероприятий.

При этом студенты постоянно учатся, сдают экзамены в медколледже, в университете, проходят практику. А кто-то из волонтеров уже работает в больницах, но при этом продолжает добрые дела. Многие из этих ребят, по словам Игоря Филиппова, прошли «боевое крещение» во время пандемии коронавируса: помогали врачам и медсестрам в «красной зоне», исполняя обязанности среднего и младшего медперсонала, принимали звонки на горячей линии, оказывали адресную помощь пожилым, болеющим, находившимся на самоизоляции, развозили продукты и лекарства. И эта «эстафета» добра не иссякает.

«Залог успеха нашего отделения — это дружная и сплоченная команда, где каждый участник вносит свой неоценимый вклад и частичку души в развитие движения и добровольчества в целом», — уверен руководитель регионального отделения. Волонтеры-медики, по его словам, потрясающие люди — энергичные, неравнодушные, самоотверженные. Такими, пожалуй, и должны быть настоящие доктора…