В Чебоксарах семья отравилась угарным газом

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба столицы республики, ЧП произошло вечером в воскресенье 10 декабря в хрущевке по улице Гузовского.

«Скорая» госпитализировала в детскую республиканскую клиническую больницу 11-летнюю девочку и ее трехлетнего братика, которые получили отравления средней степени тяжести. Мать детей с легким отравлением была доставлена в БСМП.

В ходе проверки установлено, что причиной ЧП стали проблемы с притоком воздуха во время одновременной работы газовой плиты и газовой колонки.