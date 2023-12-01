Банки наращивают ставки

В первые дни декабря на рынке вкладов процентные ставки стали расти быстрее, чем в конце ноября. По данным ресурса Финансы Mail.ru, к 4 декабря по сравнению с 27 ноября индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков РФ вырос до 12,44-13,35% годовых.

Наиболее заметный рост отмечается по вкладам на 3 и 6 месяцев, в основном за счет новогодних предложений банков. Максимальные ставки превысили 17%. Одновременно наблюдается рекордный приток денег россиян на вклады. По данным РБК, прирост составил 74% на фоне повышения ставки Центробанка. Некоторые участники рынка делают акцент на том, что значительную часть притока обеспечил не перевод денег с текущих счетов, а новое привлечение.