Банки наращивают ставки

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В первые дни декабря на рынке вкладов процентные ставки стали расти быстрее, чем в конце ноября. По данным ресурса Финансы Mail.ru, к 4 декабря по сравнению с 27 ноября индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков РФ вырос до 12,44-13,35% годовых.

Наиболее заметный рост отмечается по вкладам на 3 и 6 месяцев, в основном за счет новогодних предложений банков. Максимальные ставки превысили 17%. Одновременно наблюдается рекордный приток денег россиян на вклады. По данным РБК, прирост составил 74% на фоне повышения ставки Центробанка. Некоторые участники рынка делают акцент на том, что значительную часть притока обеспечил не перевод денег с текущих счетов, а новое привлечение.

Опубликовано: 12 декабря 2023 г.


Читайте также:

"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Сельская ипотека в Чувашии заработала
ВТБ в Чувашии нарастил портфель привлеченных средств на 22%
Олег Николаев принял в Москве участие в деловом завтраке и встретился с руководством "Россельхозбанк...
Обращение Президента России Владимира Путина
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву
Клиентам банков рекомендуют перейти на дистанционное обслуживание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.