Подведены итоги благотворительной акции «Взрослые — детям»

Для детей ничего не жалко

Год счастливого детства запомнится нам интересными событиями. Было много сделано для укрепления здоровья детей, социальной поддержки семей, обеспечения доступного и качественного образования. Главное, ребята получили небывалые возможности для всестороннего развития и самореализации. В этом плане благотворительная акция «Взрослые — детям» — показательный пример щедрой заботы о подрастающем поколении.

Акция стартовала в День защиты детей. Организаторы (Минобразования Чувашии, региональное отделение Российского детского фонда и Союз женщин республики) предложили в каждом муниципалитете реализовать проект для детей на собранные жителями средства.

Участниками акции стали предприятия, организации, депутаты, молодежные объединения, волонтерские отряды и просто неравнодушные люди — всего более 40 тысяч человек из 26 муниципалитетов республики. Собрано шесть миллионов рублей. При этом каждый муниципалитет самостоятельно выбирал объект, на который необходимо направить собранные средства.

На прошедшем вчера брифинге в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» организаторы рассказали о ключевых моментах акции, которая завершилась 1 декабря. Министр образования республики Дмитрий Захаров отметил неравнодушие жителей региона, которые действительно заботятся о том, чтобы наши школьники и дошкольники могли жить и учиться в достойных условиях.

«Каждый муниципалитет пошел по своему пути, — сказал руководитель Минобразования. — Это были широкие и публичные обсуждения. Кто-то выбрал туристическое направление. Соответственно сегодня «копилка» кружков и секций такого муниципалитета пополнилась туристическим, краеведческим снаряжением. А кто-то выбрал военно-патриотическое направление, и мы видим, что у отрядов юнармейцев и кадетов появилась новая форма».

Так, комплекты универсальной формы получили 26 юнармейцев из четырех общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального округа. А в Ибресинском округе жители собрали деньги на приобретение шести комплектов туристического снаряжения для оснащения объединений туристско-краеведческой направленности. Не остались в стороне и такие направления, как спортивное воспитание, развитие творческих навыков, образование.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева напомнила историю зарождения акции. Первоначально она прошла в трех пилотных муниципальных округах. «Мы предложили взять конкретный проект для того, чтобы реализовать целевым образом те деньги, которые соберут местные жители, — рассказала Наталья Алексеевна. — Эта история вызвала большой интерес. И уже в Год счастливого детства мы предложили всем муниципалитетам войти в этот проект».

Также Наталья Николаева рассказала об одной интересной инициативе, воплощенной в жизнь в Новочебоксарске благодаря акции. Здесь в школе № 3 на собранные средства, а это более 400 тысяч рублей, открыли ресурсный класс, в котором учатся ребята с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями. С ними занимаются психолог, учитель-дефектолог, логопед и другие специалисты.

Небольшой итог акции подвел председатель Чувашского регионального отделения «Российский детский фонд» Юрий Кислов. В частности, он отметил, что благотворительный проект имел большой отклик среди жителей республики. «Сама идея акции «Взрослые — детям» будет жить долго. И мы будем проводить ее и дальше. Дети — наше будущее, и наша обязанность создать им счастливое детство», — подчеркнул Кислов.

Дмитрий Захаров поддержал Юрия Михайловича. «Те решения, которые были приняты в каждом муниципалитете, позволили сделать первый шаг, — заявил министр. — Республиканская акция «Взрослые — детям» не ограничивается только этим годом, она будет продолжаться. Мы видим, что есть вопросы, в решении которых жители сами хотят поучаствовать, и направления, являющиеся приоритетными в развитии детско-юношеской инфраструктуры».