3 декабря Россия отмечает памятную дату — День Неизвестного Солдата

Бойцы с проспекта Непокоренных

Чуть ли не в каждой семье есть родственник, который во время Великой Отечественной войны ушел на фронт и о судьбе которого до сих пор ничего неизвестно. Долгие годы к пропавшим без вести отношение было неоднозначное.

Федеральный закон от 04.11.2014 года № 340-фз «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, расставил все по местам, приравняв и погибших, и пропавших без вести к защитникам Отечества.

Наша рубрика «Будем помнить» продолжит рассказывать обо всех защитниках Отечества — и о погибших, и о пропавших без вести.

Братья Василий Гаврилович Гаврилов и Данил Георгиевич Георгиев в списке 32 не вернувшихся с войны уроженцев деревни Шорги Красноармейского муниципального округа в Книге Памяти Чувашской Республики стоят рядом. И в жизни они были близки друг другу. Пока не удалось выяснить, почему у них разные фамилии и отчества, но в документах военных архивов везде у обоих указана в качестве матери Ольга Абрамова.

Сержант Василий Гаврилов умер от ран в августе 1943 года в эвакогоспитале № 1015 и похоронен на Пискаревском кладбище, что на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге. А рядовой Данил Георгиев, призванный Цивильским райвоенкоматом, числится пропавшим без вести в 1944 году.

История с письмом берет начало в 2007 году, когда в районе Синявино Ленинградской области небольшой поисковый отряд «Нарва» в составе трех Александров — Исхакова, Михалева и Лебедева — обнаружил в немецком ящике из-под пулеметных лент связку полуистлевших писем. Все они были отправлены в июле — августе 1943-го и адресованы бойцам 219-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Больше десяти лет разные группы исследователей пытались разобрать и расшифровать драгоценные послания из прошлого. Успешным стал проект оренбургского поисковика Надежды Череповой «Письма на фронт из лета 43-го», поддержанный Росмолодежью. Образовалась команда заинтересованных людей из разных регионов России и зарубежья.

Письмо из нашей республики было развернуто в 2018 году, до этого оно пролежало 75 лет в свернутом состоянии, поэтому частично не читаемо, бумага очень сильно крошится. В ноябре 2019 года мне удалось выяснить, что среди двух сотен писем одно письмо написано на чувашском языке, и я вызвался расшифровать его. После нескольких месяцев кропотливой работы получился такой дословный перевод расшифрованного чувашского текста.

«Здравствуй, братишка!

Братишка Данил, тебе с Ленинградского фронта красноармейский большущий Привет шлю. Я твое письмо 27 мая месяца написанное 7-го июня получил и прочитал, очень обрадовался. Ты в армии только узнал я. До сегодня Не знал. Из дома от мам письмо не могу получить, не пишут ко мне, Не уважают, за человека не считают, сгинул Думают, наверное. Поэтому […] Жена пишет постоянно. Ну, братишка, я сейчас на войне — на передовой, пуля, мина, снаряд Дождем, с врагом боремся. Братишка, живым выйду ли, не знаю. Очень?[…] Братишка, душа Горюет, ну только ничего […] Это письмо […] последнее Ничего сказать […] могу. […] ну все равно еще ко мне Писать, о себе сообщать Прошу. И я жив буду всегда буду писать К жене […] Напиши свой адрес […] Мой адрес 77680 Б Гаврилову В.Г. Это письмо очень торопливо пишу. На первый раз этого достаточно. Больше пока ничего писать не знаю. Письмо всегда писать прошу. С приветом твой брат».

Нет, поиск еще не завершен. Хотелось бы найти этих двух братьев — защитников Ленинграда, рассказать об их довоенной жизни, опубликовать качественные фотографии. Надеюсь, что это непременно случится.

Почему я рассказываю об этом письме из 1943-го? Пройдут годы, десятилетия, мы станем старше, но свет далекой Победы будет по-прежнему освещать наш жизненный путь. Друзей и товарищей мы будем оценивать по самой жесткой шкале — пошли бы мы с ними в разведку или нет. Самыми бесценными вещами, святынями будем считать не дипломы о высшем образовании и не свидетельства о регистрации очередной собственности, а пожелтевшие фронтовые треугольнички и фотографии своих отцов, дедов и бабушек. И среди сотен новых песен будем продолжать считать шедеврами те, что пели они в редкие минуты затишья между боями или в глубоком тылу, набирая на спицах очередную петлю трехпалой перчатки — подарок бойцу. И будем наблюдать, как, выбирая имя новорожденному потомку, наши дети и внуки останавливаются на именах своих дедов и прадедов военного поколения.

Свет Вечного огня

Хроника зарождения Дня Неизвестного Солдата

24 октября 1941 года в 21.50 Ставкой Верховного Главнокомандования была подписана директива № 004097 «О формировании 26-й резервной армии», которая предписывала дислокацию в г. Шумерле 354-й стрелковой дивизии.

25 октября 1941 года в 00.50 была подписана директива о переброске 354-й стрелковой дивизии под Москву. Приказано закрыть фактически образовавшуюся брешь на передовой на Ленинградском шоссе и на северной окраине деревни Крюково (от 40-го километра шоссе до «Красного Октября»). Уже 30 ноября при разгрузке подразделений на станции Сходня противник совершил 11 авианалетов, были убитые и раненые. Но не растерялись и зенитчики дивизии — метким огнем сбили один вражеский самолет, подбили еще два. В начале декабря наши бойцы отбили у врага деревню Матушкино (читайте об этом более подробно в номере «СЧ» от 2?декабря 2020 года).

В дальнейшем дивизия мужественно сражалась за освобождение городов и сел Московской области. Увы, соединение потеряло лучших своих бойцов и командиров, 760 из них похоронены в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе. Среди них — десятки уроженцев Чувашии.

С фронтов Великой Отечественной войны в родную республику не вернулось более 100 тысяч ее сыновей и дочерей, более 52 тысяч из них до сих пор числятся в списках пропавших без вести…

3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой из братской могилы 354-й стрелковой дивизии на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен прах неизвестного солдата. Торжественная церемония захоронения останков состоялась в Александровском саду у Кремлевской стены.

8 мая 1967 года на этом месте был открыт архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь.

12 декабря 1997 года у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата установлен постоянный пост почетного караула — пост № 1.

В сентябре 2014 года участники общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» обратились к руководителю Администрации Президента Российской Федерации Сергею Иванову с предложением сделать 3 декабря памятной датой Российской Федерации.

5 ноября 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующую поправку в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В региональном отделении поискового движения России в Чувашской Республике сегодня действует более 50 поисковых отрядов. В течение этого года поисковиками в местах бывших боевых действий были обнаружены и подняты останки более 60 бойцов и командиров Красной Армии.