Школьник из Ядрина принял участие в телевикторине «Умнее всех»

12-летний Александр Калашников принял участие в интеллектуальной телевикторине «Умнее всех» на канале «Пятница».

Сама передача вышла в эфир вчера вечером. Суть телевикторины, напомним, заключается в том, что дети проходят интеллектуальную полосу препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце набранные очки преобразуются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии, мама Александра, Русина Калашникова, работает УЗИ-специалистом в Ядринской больнице. Сам Саша также планирует связать дальнейшую жизнь с медициной — он мечтает продолжить семейное дело и помогать людям.