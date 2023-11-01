Школьник из Ядрина принял участие в телевикторине «Умнее всех»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

12-летний Александр Калашников принял участие в интеллектуальной телевикторине «Умнее всех» на канале «Пятница».

Сама передача вышла в эфир вчера вечером. Суть телевикторины, напомним, заключается в том, что дети проходят интеллектуальную полосу препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце набранные очки преобразуются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии, мама Александра, Русина Калашникова, работает УЗИ-специалистом в Ядринской больнице. Сам Саша также планирует связать дальнейшую жизнь с медициной — он мечтает продолжить семейное дело и помогать людям.

Опубликовано: 24 ноября 2023 г.


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